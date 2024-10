Na jakého nepřítele zahrad byste si měli dát značný pozor? Přestože je malý, je ukrutně žravý! Říká se mu japonský brouk.

Do České republiky se pomalu, ale jistě šíří nový, invazivní druh hmyzu, který představuje vážnou hrozbu pro všechny majitele zahrad. Jedná se o japonského brouka, nesmírně žravého škůdce, který dokáže za krátkou dobu zničit velké množství rostlin.

Jak přesně vypadá, jak se před ním účinně chránit a co přesně dělat, když se u vás objeví?

Chcete se dozvědět o japonském broukovi více? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Capital City Tree Experts:

Zdroj: Youtube

Listokaz japonský neboli Popillia japonica

Listokaz japonský je druh brouka z čeledi vrubounovití. Pochází ze severního Japonska a Dálného východu, kde není vzhledem k přítomnosti přirozených predátorů považovaný za škůdce. Ovšem v Severní Americe a některých oblastech Evropy je významným škůdcem zhruba 300 druhů rostlin.

V roce 1916 byla poprvé jeho přítomnost zjištěna v USA a předpokládá se, že dorazil dopravou z Japonska do New Jersey. Pak se velice rychle rozšířil po celém území a stejně tak v jiných částech světa. Momentálně se vyskytuje i u nás.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Zbavte svoji zahradu listokazů.

Jak japonský brouk vypadá

Tento brouk je poměrně snadno rozpoznatelný díky svému charakteristickému zbarvení. Jeho tělo je kovově zelené, pokryté měděnými křídly. Dospělí jedinci mají na každém křídle pět bílých skvrn uspořádaných do tvaru písmene V.

Larvy japonského brouka jsou nejprve bílé, později krémové až světle hnědé a zadeček mají ztmavlý. Dorůstají až do 32 mm. Hlava larvy je hnědá. Larvy mají typický vzhled larev listorohých brouků, jsou prohnuté do tvaru písmene C a mají tři páry hrudních nohou. Žijí v půdě, kde poškozují kořeny rostlin.

Proč je japonský brouk tak nebezpečný

Japonský brouk je polyfágní škůdce, což znamená, že se živí širokou škálou rostlin. Jeho nároky na potravu jsou značně vysoké a dokáží způsobit obrovské škody na zemědělských plodinách, ovocných stromech, okrasných rostlinách a v lesích.

Kromě toho, že brouk okusuje listy, květy a plody, poškozuje také kůru mladých výhonků. Bohužel japonský brouk nemá v našich podmínkách přirozené nepřátele, což mu umožňuje nekontrolovaně se množit a šířit. Jeho rychlá reprodukce a vysoká žravost představují vážnou hrozbu pro biodiverzitu a mohou vést k významným ekonomickým ztrátám.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Larvy žijí v půdě, kde poškozují kořeny rostlin.

Jak se chránit před japonským broukem

Jestliže jste si na zahradě všimli japonského brouka, je důležité co nejrychleji zasáhnout. Pravidelně proto kontrolujte veškeré rostliny a jakmile brouka objevíte, mechanicky ho odstraňte a okamžitě zlikvidujte.

Na současném trhu jsou dostupné různé typy lapačů s návnadou. V případě silného napadení můžete použít i vhodné insekticidy. Není od věci také o výskytu tohoto škůdce informovat místně příslušný úřad.

Zdroje: www.idnes.cz, www.living.iprima.cz, www.denik.cz