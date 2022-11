Japonský strom peněz vám pomůže zbohatnout. Proč ho mít doma a jak ho pěstovat

Karasula, rostlina, kterou možná znáte pod názvem japonský strom peněz, je velmi oblíbenou pokojovkou. Je tomu tak především proto, že rostlina je odolná a nevyžaduje velkou péči. Navíc se o ní říká, že přitahuje peníze.

Japonský strom peněz neboli tlustice či krasula je sukulentní strom, o kterém se říká, že přitahuje peníze. Jeho pěstování není náročné, neváhejte tedy ani vteřinu a pořiďte si ho domů. Třeba díky němu nebudete mít už nikdy hluboko do kapsy. Kdo ví!

Krasula může mít tmavě zelené nebo žlutozelené listy, které jsou husté, lesklé a rostou na silných větvích. Vzhledem k tomu, že se listy trošku podobají drahokamu nefritu, často se této rostlině říká také nefritový strom. Pokud rostlině poskytnete správné podmínky, odvděčí se vám hvězdicovými růžovými květy. Ty se nejčastěji vyskytují od zimy do jara.

Krasula patří mezi sukulenty

Pokud vám rostlina nekvete, má nejspíš nedostatek světla nebo jste ji nadměrně ořezali v nevhodnou dobu. Krasula patří mezi sukulenty a zadržuje v listech velké množství vody. Je vhodná i na bonsaje. Od jara do podzimu ji klidně můžete mít na balkonu nebo terase, na zimu ji vezměte dovnitř. Předtím ostříhejte visící větve a přesaďte ji, pokud už potřebuje více místa.

Tlustice není náročná na pěstování. Zdroj: Profimedia

Jak tuto rostlinku pěstovat? Na větvích rostou malé vzdušné kořeny, které jsou vhodné k rozmnožování řízky. K těm používejte části rostliny dlouhé 5-15 centimetrů. Ty zasaďte do směsi písku a zeminy. Pokud budete rostlinku dobře zalévat, po měsíci by mohla zakořenit. Poté ji přesaďte do větší nádoby.

Pro výsadbu použijte velké a těžké květináče

Pro výsadbu stromu peněz použijte široké a těžké květináče. Ideální zemina je stejná jako na kaktusy. Tu tvoří směs písku, humusu a zeminy. Pro lepší odvodnění přidejte na dno trochu štěrku, perlitu nebo nalámanou cihlu.

Krasula neboli tlustice může mít mnoho podob a barev. Zdroj: Profimedia

Po výsadbě rostlinku pořádně zalijte a pak ji delší dobu nezalévejte vůbec. Je třeba počkat, až voda úplně vyschne. Pokud rostlinu přelijete, listy zhnědnou a opadají. Také mohou uhnít kořeny. Přesadit byste rostliny měli každé tři roky, nejdéle však za pět let. Po přesazení musí být rostlinka dva týdny na slunci.

