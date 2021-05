Jarní květiny: Inspirace na nejkrásnější kombinace do truhlíků a na záhony

V polovině května přichází přesně ta správná doba k osázení záhonů, truhlíků a dalších nádob okrasnými letničkami, které nás budou těšit celé léto nádhernými květy. Nemusíme přitom zůstat jen u osvědčených muškátů a petúnií, výběr sazenic je široký a přímo vybízí k neotřelým kombinacím. Které druhy k sobě budou perfektně ladit?

Co se týče barev, v jejich výběru nejsme svázáni žádnými pravidly estetiky. Venkovní květinové truhlíky nepodléhají trendům jako koupelny a kuchyně, pestrými a zářivými barvami nemusíme šetřit. Musíme jen dát pozor na to, abychom k sobě nesesadili druhy, které vyžadují různou intenzitu slunečního záření, zálivky a hnojiva.

Rostliny vhodné pro osluněné jižní a západní balkony tak logicky nemohou být v jednom truhlíku společně s květinami stínomilnými. Stejně tak k muškátům, jež potřebují hodně vody a hnojiva, nemůžeme zasadit bylinky či sukulenty zvyklé na chudší a sušší půdu.

Výrazné květy gazánií podtrhnou něžné kvítky lobelky. Zdroj: Shutterstock.com

Je potřeba se také rozhodnout, zda nakoupíme odrůdy rostoucí vzpřímeně nebo převislé. Bohatě nakvetlé barevné převisy ozdobí dům zvenčí a upoutají zraky kolemjdoucích, na kompaktně rostoucí květiny bude zase hezčí pohled z interiéru. Velice působivě vyhlížejí závěsné koše, ze kterých stékají vodopády květů rozmanitých barev a tvarů. Mějte jen na paměti, že zavěšené nádoby velmi rychle vysychají a bude je potřeba více zalévat.

Které květiny zasadit k muškátům a petúniím

Muškáty, petúnie, ale také surfinie se navzájem dobře doplňují, stavbou a vzrůstem jsou si podobné. Jejich krásu bezvadně podtrhne těsné sousedství nižší rostlinky s drobnějšími kvítky kontrastních barev. Nabízejí se modré lobelky, bílé či jemně fialové všelichy nebo zářivě žluté sanvitálie. Větším květům nechají vyniknout také převislé bakopy, oblíbená je i kombinace s letničkou přezdívanou balkongold (Bidens ferulifolia), jež zaujme drobnými žlutými kvítky ve tvaru hvězdiček.

Všelicha krásně doplní muškáty a petúnie. Zdroj: Shutterstock.com

Kam nejde slunce, tam přijdou begonie

Na přistíněných či severních a východních balkonech si pohrajeme s kombinacemi begonií a fuchsií, kterým může dělat společnost pozoruhodně tvarovaný pantoflíček, plazivý barvínek, břečťan nebo netýkavka – sultánka. Tyto rostliny vytvoří i nádherně dekorativní zákoutí v části zahrady, se kterou si nevíte rady, protože sem jde málo slunce.

A na závěr ještě jedna rada: sazenice do nádob nevysazujte příliš nahusto, rostliny by se vytahovaly za světlem a utlačovaly jedna druhou. Do truhlíku o délce 6O cm stačí například dva tři muškáty a dvě lobelky. Do měsíce se rozkošatí a při pravidelným hnojení i bohatě nakvetou.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.floranazahrade.cz, www.balkonovekvetiny.cz