Jarní řez rybízu: S tímto postupem krok za krokem se nesplete ani začátečník

Zima se pomalu chýlí ke konci, a tak přichází čas na jarní řez některých ovocných keřů a stromů. Důvody jsou mnohé a mezi hlavní patří nejen zdraví zeleně, ale také kvalitní sklizeň v tomto roce. Mezi tyto druhy ovoce patří také oblíbený rybíz. Jak se o stromky či keře postarat a ořezat je právě nyní?

Máte na zahradě rybíz?

Rybíz patří mezi drobné zahradní ovoce, které prostě k českému létu patří. Ať už jste si oblíbili červený, bílý nebo černý rybíz s výraznou kořeněnou chutí, všechny druhy je potřeba na jaře prořezat. Nejen proto, aby byl keřík či stromek v dobré kondici, ale především pro kvalitní sklizeň.

Řez rybízu má určitá pravidla a zásadní rozdíl je samozřejmě ve tvaru, respektive ve stromkové formě na podnoži či keře. Čím začít? Jako první se vždy odstraňují polámané či jinak poškozené a pomrzlé větve.

černý rybíz Zdroj: Shutterstock

Co je cílem řezu rybízu?

Cílem řezu je projasnění a provzdušnění koruny, redukce výhonů či větévek, zapěstování nových výhonů a vytvarování koruny. Řezem tedy podpoříme nejen tvorbu kvalitního ovoce, ale také udržíme rostlinu déle v dobré kondici, jelikož preventivně působí i proti chorobám.

Chcete vidět, jak takový řez může vypadat? Podívejte se pod ruce zkušeného pěstitele pana Jana Urbánka.

Kdy prořezat rybíz?

Ideální dobou řezu rybízu je konec února a začátek března, ve vyšších polohách o něco později, ale vždy před probouzením a rašením rybízu.

Výhony rybízu obměňujeme po třetinách. Zdroj: Profimedia

Jak na řez rybízu krok za krokem

V prvním roce redukujeme délku výhonů keřů na tři pupeny. Po výsadbě sazenice první tři roky redukujeme jen počet nových výhonů, vždy ponecháme jen zhruba 4 nové větve. Na konci třetího roku máme pak asi dvanáct výhonů. Při každém řezu výhony také mírně zkracujeme a tvarujeme keř. Z nových výhonů ponecháme ty boční, které nezahušťují korunu.

V následujících letech pak dochází i k redukci nejstarších výhonů, které už plodí méně. To znamená, že čtvrtý rok odstraníme nejstarší 4 větve a z nových necháme zase jen 4. Tímto způsobem pak obměňujeme nejstarší třetinu výhonů za nové výhony, abychom udrželi nejlepší možnou plodnost keře.

Abyste se dočkali bohaté úrody, keř rybízu je potřeba na jaře dobře prořezat. Zdroj: Shutterstock

Také u stromkových rybízů se začíná odstraněním poškozených větviček, případě výhonů z podnože. Ty jsou zcela neplodné, jde totiž o meruzalku, na kterou se rybíz roubuje.

Řez stromkových rybízů se liší zapěstováním koruny i údržbou. Toto je dobře patrné v úvodu videopříspěvku. Kostra stromku se udržuje od středu volná, zbavujeme se tedy přednostně výhonů, které míří do koruny a zahušťují ji. Výhony se nechávají větvit do stran a zakracují se vždy na venkovní očko, aby koruna byla dokulata a aby se podpořilo větvení. Také u stromkové formy necháme nové výhony růst do stran a zvětšovat korunu.

Rybíz zapěstovnaný na kmínku. Zdroj: Profimedia

Na jaře zkontrolujte oporu rybízu

Stromkové rybízy mají jen krátkou životnost, a to zhruba 10 až 12 let. Jejich řez je nutný, abyste z takového keříku získali maximum. Stromkový keřík musí mít vždy oporu, proto se na jaře ujistěte, že je podnož dobře vyvázaná a opora dostatečná.