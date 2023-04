3 zásadní chyby při přípravě záhonů na jaře: Vyhněte se jim, poznáte to na úrodě

Zdravá a dostatečně výživná půda je základem úspěchu pěstování všech plodin. Proto je důležitá její důkladná příprava. Neodkládejte to a prohlédněte vaše záhony, jaro je opravdu tady! Nedělejte však zbytečné chyby.

Pokud se chcete dočkat bohaté úrody a sklizně, je nutné dát půdě na zahradě také řádnou péči. Vlastně byste si ji měli doslova hýčkat. A i z jara je nutné se o ni dobře postarat. Zkuste se však vyhnout chybám a přešlapům, které by vám pocit úspěchu mohly snadno překazit a vaše celosezónní úsilí by pak mohlo přijít vniveč.

Jak vytvořit úrodný záhon se můžete inspirovat na následujícím videu:

O kvalitu půdy se stará i příroda

Každá půda je tvořena z daného horninového podloží, biomasy, vody a vzduchu. Poslední tři organické složky se podílejí na jejím zúrodňování. Funguje zde koloběh přírody. Odumřelými zbytky rostlin se živí půdní živočichové, kteří je v trávicím ústrojí rozkládají na základní chemické prvky. Ty pak rostliny využívají ke svému růstu.

Ke svému životu však tyto organismy potřebují vodu a vzduch, jinak by materiál určený k rozkladu hnil. Proto je nutné půdu kypřit, lépe pak nasává vodu. Pokud má půda nedostatek humusu, voda jen steče a nevsákne se. Chemické látky z potravy půdních živočichů zadržují v půdě vodu, a tito živočichové svým pohybem půdu také provzdušňují. Právě proto je pak půda dostatečně úrodná.

Nenechávejte přírodu ve štychu a pomozte jí s jejím řádným provzdušněním. Zdroj: Shutterstock

Půda nesmí být bez přísunu vzduchu

Nenechávejte přírodu bez pomoci a pomozte jí s řádným provzdušněním půdy. Přispějete k její lepší struktuře a také se v ní budou lépe udržovat voda i živiny. Záhony můžete rýt jednou ročně, pokud se ale na vašem pozemku vyskytují jílovité půdy, je nutné je provzdušnit v obě roční období.

Pokud jste záhony na podzim zryli, na jaře je nezbytné rozbít velké hrudky, které přes zimu neroztrhal mráz. Pokud na nich chcete pěstovat zeleninu, je třeba je ještě rozkopat motyčkou nebo dokonce znovu prokypřit vidlemi. Kořeny zeleniny se lépe rozvíjejí a prorůstají v lehčí a vzdušné půdě.

Jak připravit záhon

Pokud máte půdu na některých záhonech pro pěstování vybraných plodin nevyhovující, nenechte ji ladem, upravte a přizpůsobte ji. Těžkou jílovitou půdu, která se špatně ryje a velmi lepí, můžete vylepšit přidáním písku. Díky tomu značně odlehčíte její strukturu a rostliny se v ní budou moci lépe vyvíjet.

Nedostatkem velmi lehké půdy je ale rychlá propustnost, proto se v ní dlouho neudrží voda. Tento druh zeminy lze zlepšit řádnou dávkou kompostu, trávou či listím. Ty dobře vážou vodu a výrazně zlepšují strukturu půdy. Ušetříte si také práci s častým zaléváním.

Hnůj patří mezi oblíbená organická hnojiva. Zdroj: Ian Francis / Shutterstock.com

Pozor na nesprávné jarní hnojení

Vždy hnojte jen ty rostliny a plodiny, které to ke svému vývoji doslova vyžadují. Vždy je lepší vpravit do půdy živočišné nebo rostlinné hnojivo, jelikož se jedná o organickou složku.

V jarním období není vhodné zapracovávat do půdy čerstvý neodleželý hnůj. Je totiž po rozkladu poměrně dost agresivní a některé rostliny by to mohlo snadno spálit. Raději použijte například granulovaný kravský hnůj, který k rozkladu nepotřebuje tak dlouhou dobu. Využít můžete i zkvašené slepičince, trus pak není tak silný a pro rostliny nebezpečný. Jarní půdě prospěje i řádně odleželý koňský hnůj.

Nejlepší variantou hnojiva je však kvalitní kompost. Stačí, když ho do půdy vpravíte tak vrstvu 10 cm silnou, kterou je nutné smíchat s 20 cm horní zeminy. Tak pokud ještě vlastní kompost nemáte, neváhejte si ho založit.

Zdroje: www.culinabotanica.cz, www.nasezahrada.com, www.zahradkarskaporadna.cz