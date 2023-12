K české vánoční tradici patří stromeček, vánočka, kapr v trojobalu a jistě také jmelí. Nejdelší historii má ovšem určitě poslední jmenované.

Síla magická

Jmelí si velmi všímali již keltští druidové na počátku našeho letopočtu. Podle Plinia staršího šplhali při obřadech do korun dubů a ořezávali jmelí zlatými noži (někdy se uvádí dokonce srpy). Ponechme stranou, že zlato pro svoji měkkost a hmotnost není vhodným materiálem pro uvedené nástroje. Co ovšem ty duby? Jmelí přece právě na nich neroste.

Z plodů jmelí lze získat silně lepivou měkkou pryskyřici

I později ve středověku mělo jmelí naprosto ojedinělou a všestrannou moc. Léčilo prakticky všechny nemoci, pomáhalo při uřknutí i uštknutí, neplodnosti, účinkovalo proti jedům, zlým kouzlům, duchům a strašidlům. Dá se prostě říci, že zajišťovalo ve svém okolí trvalé štěstí a spokojenost.

S léčitelstvím opatrně

Jmelí obsahuje z fyziologicky účinných látek viskotoxin, cholin a acetylcholin. Viskotoxin způsobuje rozšíření vlásečnic, čímž nastává snížení krevního tlaku. To má pochopitelně vliv i na činnost srdce. Ze jmelí se sklízejí olistěné větvičky do síly 5 mm a pozvolna se při teplotě jen do 40 °C suší. Je třeba upozornit, že i řádně skladovaná suchá droga po třech letech skoro žádný viskotoxin neobsahuje. Účinné látky se ovšem varem silně rozkládají. Přichází tedy v úvahu příprava lihových tinktur, nikoli čaje.

Ze sušených listů jmelí lze připravit čaj, vhodnější je však tinktura

Víme, že právě kardiovaskulární onemocnění vyžaduje stálé sledování krevního tlaku. Aplikace správných léků je velmi individuální a trvá i delší dobu, než se lékaři podaří doslova vyladit. Dále je známo, že obsah viskotoxinu ve jmelí kolísá během roku a také podle druhu hostitelského stromu. Tedy experimentování právě zde je riskantní.

Výtažky ze jmelí lze ovšem i koupit, a to buď samostatně, nebo ve směsi s jinými rostlinami. Předpokládám, že v tomto případě je obsah viskotoxinu malý a doufám, že je průběžně kontrolován. V každém případě je na místě porada s internistou. Plody jmelí viskotoxin neobsahují. Při požití většího množství působí jen žaludeční potíže.

Plody jmelí mohou způsobit žaludeční potíže

Pár zajímavostí na závěr

Také u jmelí po několika letech nejstarší listy opadávají. Pokud tedy hledáte houby v borovém lese a spatříte listy jmelí na zemi, podívejte se pozorně do korun.

Podle počtu větvení se dá u mladších rostlin jmelí určit stáří. Později ovšem jednotlivé články splývají.

Z plodů jmelí lze získat silně lepivou měkkou pryskyřici, která sloužila k lapání ptáků. Odtud tedy přísloví: „Sednout někomu na lep“.

Rodové latinské jméno Viscum je odvozeno od slova viscosus, což znamená viskózní a upozorňuje na lepivost. Druhové jméno album pak ukazuje na barvu plodů.

Jmelí má u nás jediný příbuzný druh ochmet evropský (Loranthus europaeus). Liší se zejména tím, že na zimu opadává a má plody jasně žluté. Roste jen v teplých oblastech a na rozdíl od jmelí jedině na dubech.

Jmelí používané pro vánoční výzdobu není jedovaté, pozor ovšem na to, pokud je pozlacené.

O autorovi Autor Jiří Žlebčík je botanik. Již celá desetiletí se věnuje výzkumu a pěstování rostlin ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, jehož součástí je i mimořádně inspirativní, veřejnosti přístupná Dendrologická zahrada. Více na Dendrologickazahrada.cz.

