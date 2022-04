Zbavte se bez práce už prvního jarního plevele: Soda a ocet zastaví jeho růst

S přicházejícím jarem se konečně přiblížily dny, kdy se zase můžete věnovat oblíbeným činnostem na zahradě. Kromě rostlin, které začínáte pěstovat, se však na mnohých místech začíná objevovat už i plevel. Nenechte ho zbytečně rozrůstat a vyhubte ho. Vynechte zbytečně drahé a škodlivé chemické prostředky a skočte si jen do kuchyně. Zachrání vás jedlá soda a další zajímavé domácí ingredience.

Z rostoucího plevele není nadšený nikdo. Ručně se špatně odstraňuje a je to stále dokola. Čím později s tím začnete, tím hůře se budete nechtěných rostlin zbavovat. Máme pro vás pár tipů, jak se do toho pustit právě teď.

Jak se zbavit plevele

Můžete si vybrat hned z několika ekologických a přírodních metod, které zaberou vždy. Neutratíte hromadu peněz, a navíc si ušetříte čas.

mechanické odstraňování – ruční trhání

likvidace pomocí domácích přírodních prostředků

mulčování

Vždy je výběr na vás, ale nezapomínejte nikdy na životní prostředí a přejte mu „zelenou“. Na konkrétní druh plevele vždy nezabere hned první likvidátor, a tak neexistuje jen jedna rada, jak plevel odstranit. Vyzkoušejte a uvidíte, jak kde a co bude fungovat. Pak už se laciný ekologický rozprašovač postará o to, aby se plevel neroztáhl po tak velkém území, které by pro vás bylo neúnosné. Častokrát plevel postupně téměř vymizí, chce to jen pravidelnost.

Jedlá soda je naprosto skvělý pomocník při hubení plevele. Zdroj: shutterstock.com

Obyčejná soda je jedničkou i na zahradě

Jedlá soda je naprosto skvělý pomocník při hubení plevele. V případě samostatných plevelů na celý jejich povrch a půdní okolí nasypte 1 lžičku jedlé sody. Postup po pár dnech ještě několikrát zopakujte.

Ocet je ekologický, účinný a levný

Při zahradničení je vítanou alternativou různých pesticidů, herbicidů či insekticidů a je velmi účinný na likvidaci plevele. Buď ho nalijte do rozprašovače, anebo štětcem potřete jednotlivé rostliny, kterých se chcete zbavit. První varianta je praktičtější a rychlejší. Ocet můžete klidně smíchat s mýdlem nebo pár kapkami prostředku na nádobí.

Nalijte plevelu panáka

Tvrdý alkohol, případně líh, také skvěle pomáhají v boji s plevelem. Funguje dobře i na rostliny s dlouhými kořeny, protože je dehydratuje. Smíchejte 1 panáka alkoholu s ½ l vody a máte hotový roztok, který použijte dle vámi zvoleného způsobu.

Sůl se s plevely nemazlí

Použít můžete i klasickou kuchyňskou sůl, ale mnohem lepší je epsomská, protože je mnohem účinnější. Sůl můžete nasypat přímo na plevel, ale častěji se používá rozpuštěná ve vodě v poměru 1:3, jeden díl soli na tři díly vody. Dokonce můžete sůl smíchat s již zmíněným octem. Do 2 šálků octa nasypte 1/4 šálku soli a dejte směs na chvíli lehce ohřát, poté roztokem plevel postříkejte. Ještě máte možnost zředit vzniklý roztok vodou a získáte tak ještě větší množství přírodního herbicidu. Do konve o obsahu 10 l konve nebo lépe do postřikovače nalijte 3 l octa a trochu jaru, přidejte 300 g soli, dolijte vodou a řádně promíchejte.

Naneste na plevel stolní olej. Jestli chcete zvýšit účinek, aplikujte jej za slunného dne. Zdroj: shutterstock.com

Vařící voda

Nejjednodušší a efektivní způsob, jak se plevele postupně můžete zbavit. Jednoduše nalijete vroucí vodu přímo na plevel, tím ho zaručeně zničíte. Pro plevel je totiž teplota varu nepřípustná. Během nějaké doby se plevel zničí až zcela ke kořenům.

Olej

Taky jedna skvělá vychytávka. Naneste na plevel stolní olej. Jestli chcete zvýšit účinek, aplikujte jej za slunného dne. Olej ucpe rostlině průduchy a vodivá pletiva, díky čemuž rostlina uhyne.

