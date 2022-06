Jak správně použít jedlou sodu proti plísním rostlin?

Jedlou sodu můžete použít prakticky kdekoliv, tak širokou škálu možností má! V domácnosti je její přítomnost k nezaplacení, ale pojďme se dnes zaměřit na využití venkovní.

Bez jedlé sody by vaše domácnost jednoduše nebyla dokonalá. Jedlou sodu využijete při pečení, čištění nebo jako pohlcovač pachů, a to zmiňujeme jen to zásadní. Tak, jak se soda bikarbona hodí v domácnosti, tak najde využítí i na zahradě. Obrovskou výhodou je, že se jedná o ekologicky nezávadnou látku, což by vás, ale i zahradu, mělo velice těšit!

Předejděte plísni na rajčatech jedlou sodou. Zdroj: Shutterstock.com

Kupujte ve velkém

Jedlou sodu se rozhodně vyplatí koupit ve větším balení. Kilovka se dá pořídit přibližně za 40 korun, kdežto 15 gramový pytlíček (od známé značky) v samoobsluze vás vyjde na 5 korun. Velké balení zakoupíte třeba v drogeriích nebo i na internetu.

Jedlá soda

Hydrogenuhličitan sodný je bílý prášek, který se snadno rozpouští ve vodě. Smícháním získáte roztok se zásaditým pH. To, co jedlá soda vše dokáže, je až neskutečné.

do roztoku jedlé sody se namáčí ovoce a zelenina, která obsahuje (ať chceme nebo nechceme) pesticidy – postačí patnáctiminutová koupel a potraviny zbaví až neskutečných 97% pesticidů.

pohlcuje pachy

přidává se do praní

dá se s ní skvěle čistit

dezinfikuje

snižuje kyselost žaludku

je součástí šumivých nápojů

hodí se při pečení

změkčuje vodu

čistí mastné fleky

provoní domácí mazlíčky (suchý šampon)

využívá se i v kosmetice

Roztok vlijte do rozprašovače a aplikujte na rostliny Zdroj: shutterstock.com

Šedá plíseň

Tato nepříjemná choroba napadá oslabené rostliny, přičemž je úplně jedno, v jaké fázi vývoje se zrovna nachází. Mladé rostliny při napadení odumřou, neboť hniloba pojme listy i stonky. Vyskytuje se především v době, kdy je zvýšená vzdušná vlhkost. Vyšší riziko nemoci můžete očekávat i při přehnojení rostlin dusíkem či při přílišném zaplevelení. Šedá plíseň je schopna zničit takřka celou úrodu. Nemusí se jednat jen o plíseň šedou, úrodu vám může zdevastovat jakkákoliv jiná, ale i na ostatní plísně se dá použít připravený roztok z jedlé sody, vody a oleje.

První pomoc při napadení

Příprava postřiku spočívá ve smíchání 3 lžic oleje se 4 litry vody a rozpuštění 4 lžic jedlé sody. Před aplikací nezapomeňte odstranit z rostliny všechny napadené části a zlikvidovat je. Poté postříkejte celou rostlinu připraveným roztokem, včetně spodní strany listů. Po dobu jednoho týdne aplikujte na rostliny každý den. Po zdárném ukončení kúry stříkejte na rostliny preventivně roztok jednou za dva týdny.

Další využití jedlé sody na zahradě najdete v tomto článku:

Zdroje: living.iprima.cz, adbz.cz, www.fotodoma.cz