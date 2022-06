3 způsoby, jak využít jedlou sodu při pěstování rajčat a paprik

To, že jedlá soda je v naší domácnosti základní ingrediencí téměř pro všechny aktivity, od vaření až po úklid, je nám už dlouhou dobu jasné. Jak jedlou sodu využít nejen v domácnosti, ale například i při pěstování paprik a rajčat?

Jedlá soda je takový malý zázrak. Kdo její kouzlo objevil, nakupuje tento bílý prášek na kila a to doslova! Využít jedlou sodu lze totiž ve všech místnostech vašeho obydlí. K praní prádla, mytí nádobí, neutralizaci pachů, provonění domova, do ucpaného odpadu, k úklidu, prostě je to pomocník, jak se sluší a patří. Takový široký výčet ale může pokračovat i na zahradě, od čištění zahradního nábytku a nářadí, až po přírodní hnojivo. A my dnes začneme tím hnojivem – na rajčata a papriky.

Po aplikaci hnojiva z jedlé sody se dočkáte skvělé úrody. Zdroj: Shutterstock.com

Dezinfekce semínek

Na počátku byla…semínka. Než se budete příště pouštět do výsevu, vzpomeňte si na jedlou sodu! Ta totiž semínka dezinfikuje a aktivuje jejich klíčení. Stačí smíchat lžíci jedlé sody s litrem vody a semínka do ní před výsevem na 24 hodin naložit. Po požadované době není nic potřeba, semínka zasaďte tak, jak jste zvyklí.

Hnojivo z jedlé sody

Přihnojování rostlin je asi pro každého zahrádkáře automatický počin, obzvlášť u rostlin plodících. Jistě budete souhlasit, že rajčata a papriky patří na českých zahrádkách mezi nejoblíbenější pěstovanou zeleninu vůbec. Zkuste si s námi připravit hnojivo, které vás nebude stát moc peněz, ani vynaložené práce.

Budete potřebovat:

lžíci jedlé sody

5 litrů horké vody

Do horké vody vsypte lžíci jedlé sody, obsah následně promíchejte a nechte vystydnout na pokojovou teplotu (lépe řečeno na tu zahradní). Jednotlivé rostliny zalijte cirka půl litrem připraveného hnojiva (předem si propočítejte potřebný objem) a to buď ráno, nebo až večer, kdy už nejsou sluneční paprsky tak palčivé. Rajčata či papriky pěstované na zahrádce můžete tímto roztokem přihnojovat zhruba jednou do měsíce, v kontejneru pak klidně i jednou za 14 dnů.

Jedlá soda vám vyčaruje sladší a odolnější plody. Zdroj: shutterstock.com

Plíseň? Nemá šanci!

Jedlá soda se hodí i k ochraně rostlin před houbovým onemocněním a rozšíření plísní, která se objevuje nejčastěji na listech ve spodní části rostliny. Jedlá soda pomůže neutralizovat pH a tím zabrání rozšiřování plísní. Na přípravu pěti litrů postřiku potřebujete:

lžíci rostlinného oleje

lžíci jedlé sody

30 gramů strouhaného mýdla

Vše pořádně v pěti litrech vody rozmíchejte a potřebné množství si přelijte do postřikovače. Aplikujte na celou rostlinu, nezapomeňte ani na spodní stranu listů.

