Jedlá soda: 3 naprosto nejužitečnější způsoby, jak ji využít na zahradě

Jedlou sodu používáme nejen v kuchyni na pečení, ale poslouží nám i jako super vychytávka na úklid nebo se s ní můžeme vydat na zahradu. Nevěříte? V následujících řádcích se dozvíte více!

Dobrou zprávou je fakt, že jedlou sodu má doma každý. „Skoro“ každý. Pokud se v rodině nevyužívá v kuchyni, najde si uplatnění někde jinde. Od pálení žáhy, přes čištění mikrovlnky, až po drhnutí toalety. Jedlá soda je takovým naším všestranným pomocníkem.

Trápí vaše růže plíseň? Vše zařídí soda!

Pokud jste na listech růže našli skvrnky plísně, je potřeba rychle zakročit. Připravte si roztok, který je efektivní a jednoduchý.

Do 4,5 litru vody vsypte lžíci jedlé sody a přidejte půlku lžičky přípravku na nádobí. Přelijte tento roztok do rozprašovače a aplikujte na listy růží asi z deseti centimetrů. Postřik provádějte nejlépe třikrát týdně do vymizení skvrnek.

Černá skvrnitost růží (Diplocarpon rosae) Zdroj: profimedia.cz

Pěstujete rajčata? Chcete je mít ještě sladší? Použijte jedlou sodu

Vyzkoušejte příští rok trik, který zajistí sladkost vašich rajčat. Každé tři týdny, během růstu, „pocukrujte“ rostlinu jedlou sodou. Ta se dostane do zeminy a sníží kyselost půdy, čímž vaše rajčata získají na sladkosti.

Rajče má mít chuť a vůni Zdroj: Branimir Todorovic / Shuttershock

Test pH pomocí jedlé sody a bílého octa

Jestli máte problém s pěstováním některých rostlin, udělejte si pH test, který zjistí možnou příčinu. Nebudete muset kupovat žádné drahé pH testy v obchodech, stačí využít dvě suroviny, které máte s největší pravděpodobností doma ve spíži.

Tento test vám pomůže zjistit, jak na tom vaše půda je a lze pak jednodušeji odhadnout, co v zemině chybí.

Jak na to: odeberte vzorky půdy z různých koutů vaší zahrady a můžete prubnout i hlínu z květináče. Na dvě misky rozdělte jeden vzorek. Na první vzorek nalijte ocet – pokud bude probublávat a syčet, půda je zásaditá. Druhý vzorek tudíž nemusíte zkoušet, protože výsledek testu znáte. Ale to se vám nemusí podařit u všech vzorků, takže druhý způsob, s jedlou sodou, je následující. Do misky se vzorkem nalijte vodu, musí se vytvořit blátíčko. Do bláta nasypte jedlou sodu, pokud bude bublat a syčet, tak je vzorek kyselý. Jestli vám nebude reagovat ani jeden vzorek, půdu máte nejspíš neutrální, což je patrně dobře, protože v neutrální půdě přežívá většina rostlin.

Jak snížit kyselost půdy: do půdy přidejte hašené vápno nebo dřevěný popel.

Jehličnatá hrabanka a jehličí je mulč, který zároveň snižuje pH půdy Zdroj: Nadzeya Pakhomava / Shutterstock.com

Jak snížit zásaditost půdy: můžete zkusit přidat do půdy rašelinu, hrabanku z jehličí nebo síru.

To jsou tři tipy, které jsou snad pro vás nějakým způsobem užitečné. Ale neznamená, že vám jedlá soda na zahradě nepomůže i s něčím jiným. Bojuje například proti plísním, škůdcům a likviduje i plevel. A až půjdete ze zahrady se špinavýma rukama, vzpomeňte si opět na jedlou sodu a nasypte si trochu na ruce při drhnutí prstů a nehtů.

Zdroje: adbz.cz, www.express.co.uk