Jak udržet vodu v bazénu bez mazlavých zelených řas: Chytrý trik s jedlou sodou

Udržet celou sezónu bazén v čistotě s průzračnou vodou chce dozajista už nějaké zkušenosti. Člověk si na to ale musí přijít sám a chvilku mu to samozřejmě trvá. Nechcete zkusit ovládnout úpravu pH pomocí jedlé sody?

Jako na houpačce. Jednou je pH vody v bazénu moc vysoké, jindy zase nízké. Jednoduše je to s bazénem boj, který se ale snažíte vyhrát chtě nechtě. Bazénovou chemii zakoupíte již na každém rohu, ale co k úpravě využít spíše ekologičtější surovinu? Není to příjemnější varianta? Za nás rozhodně ano! Využít můžete například sílu jedlé sody.

Takové příjemné ochlazení po celodenní práci...komu by se nelíbilo? Zdroj: Shutterstock

Bazén je super, ale ta starost…

Je to tak. Bazén na zahradě je v létě skvělá věc na osvěžení, komu by se nelíbilo si vegetit po příchodu z práce v osvěžující vodě. Má to ale samozřejmě i své mínusy a to starost o bazén, respektive o vodu v něm. Někdy se zdá, že si voda dělá, co chce. Letní deště, bouřky, vedro, to všechno se na změně kvality vody podepisuje. Při problému si v hobby marketu koupíte vhodnou chemii a zkoušíte, jestli pomůže. Vločkovače, rozjasňovače, úprava pH… co si z toho vybrat?!

Kontrola pH vody v bazénu je důležitá. Hodnoty, které byste měli naměřit, by se měly pohybovat mezi 6, 5 – 7, 5. Zdroj: Shutterstock

Odborníci doporučují denní kontrolu pH, dokonce i kontrolu koncentrace volného chlóru. Vzorek, který budete hodnotit, by měl být odebrán přibližně 30 cm pod hladinou. Měření pH se provádí buď papírky, přístroji či sadou chemikálií, je zcela na vás, co vám bude vyhovovat nejvíce. Hodnoty, které byste měli naměřit, by se měly pohybovat mezi 6, 5 – 7, 5.

Jedlá soda vám pomůže s úpravou pH. Zdroj: profimedia.cz

Co nejčastěji způsobuje znečištění bazénu

Ti, co mají bazén zastřešený nebo ho pravidelně pilně zakrývají plachtou, mají určitou výhodu, neboť se do vody nedostane tak velké množství nečistot. Těmi je myšlen pyl, hmyz, listí, prach, apod. Ale čemu ani zastřešení nezabrání, jsou nečistoty ze samotných uživatelů bazénu. Ano, jsme „špinaví“. Pot, opalovací krém, šupinky odumřelé kůže, veškeré kosmetické přípravky jsou ideální živnou půdou pro nejrůznější mikroorganismy a řasy.

Jedlá soda

Hydrogenuhličitan sodný je zásaditá látka, proto se využívá ke zvyšování pH. Uvádí se, že jedlé sody se má použít cirka 10 g /m3, takové množství by mělo zvýšit pH o zhruba 0,1. V praxi si to musíte vyzkoušet sami, ale určitě si po čase přijdete na to své správné množství a budete to mít už v oku. Je to pouhý „hrubý odhad“, neboť záleží na mnoha faktorech, například na tvrdosti vody, teplotě, množství vody, filtraci, apod.

Přírodní koupací jezírko láká ke smočení kůže. Zdroj: josefkubes / Shutterstock.com

Alternativa bazénu

Jestliže o bazénu teprve přemýšlíte, omrkněte i přírodní koupací jezírka, která se těší velké oblibě! V takovém jezírku není třeba chemii užívat. Čistota jezírka záleží na obsahu živin, které se ve vodě vyskytují. Jezírko je složené z hlubší části, kde je prostor pro koupání, a mělčí části, kam se sázejí rostliny, které se podílejí na čištění vody.

Zdroje: tema.ceskenapady.cz, www.novinky.cz, www.dumazahrada.cz