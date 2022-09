Jak správně použít jedlou sodu na okurky, rajčata a papriky: Teď ji potřebují

Jedlá soda poslouží skvěle doma i na zahradě a převážná většina lidí ji v zásuvce doma vždycky najde. Dnes si napíšeme o tom, jak prospívá zelenině, ale i ostatnímu rostlinstvu na zahradě!

Hnojiv je na trhu pěkná řádka, jen sáhnout po tom pravém. Co když by ale na spoustě rostlin stačila jen jedna jediná ingredience? Nebylo by to jednodušší? Pro plodovou zeleninu totiž jedno takové malé tajemství máme – jedlou sodu!

Jedlá soda je nám velikým pomocníkem jak doma, tak i na zahradě. Umí odstranit pachy, mastné skvrny, čistí toaletní mísy, dlažbu terasy i stříbro.

Jedlou sodu nevyužijete jen v domácnosti, vyrazte s ní na zahradu! Zdroj: Shutterstock

Jedlá soda na plodovou zeleninu

Jak jsme již psali, hnojiv je v regálech zahrádkářství či hobby marketech, mraky. Ale ne vždy chce pěstitel používat hnojivo kupované a mnohdy plné zbytečné chemie. Někteří zahrádkáři uvádějí, že 3x za sezonu hnojí roztokem jedlé sody všechno, co jim na zahrádce plodí a kvete. Půda se tak zbaví škodlivin, ochraňuje rostliny před škůdci a zabraňuje předčasnému žloutnutí listů. Pomůže rostlině, listům a plodům k lepšímu prospívání.

Jako hnojivo lze použít roztok jedné lžíce jedlé sody rozpuštěné v 10 litrech vody. Ke každé rostlině přilijte asi jeden litr hnojiva, můžete ho roztokem i postříkat. Samozřejmostí je při aplikaci roztoku na listy nepřítomnost slunečního záření, aby se listy či ostatní části rostlin, nespálily.

Vytuněné „home made“ hnojivo

Na přesný postup výroby se můžete podívat na tomto videu:

Trojsložkové hnojivo, po kterém bude růst zelenina jako o závod! A rozhodně nejen zelenina, hnojivo můžete dát k muškátům a dalším rostlinám.

Co budete potřebovat:

cirka 50 g dřevěného popela

jedna lžíce jedlé sody

20 g droždí (půlka kostičky)

cca litr vody

Postup:

Do PET lahve si napusťte litr vody, přidejte k ní droždí, uzavřete víčkem a droždí ve vodě rozpusťte. Dále přidejte dřevěný popel, který si předem prosejte, aby se vám lépe sypal do PET lahve a i se lépe rozpouštěl. Opět lahev uzavřete a protřepejte. A jako poslední přidejte lžíci jedlé sody a ano, čeká vás zase protřepání PETky. Trochu povolte víčko a uložte na 14 dnů, nejlépe někam do chladu, aby se hnojivo uleželo. Hnojivo se poté ředí 10 litry vody. Uvádí se, že můžete hnojit 2x do týdne půl litrem tohoto zázračného hnojiva.

Zdroje: living.iprima.cz, zahradkari.cz, chalupari-zahradkari.cz