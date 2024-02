Přejete si využít obrovského výběru odrůd paprik, lilků, salátů, brokolic či kedluben? Je čas vychovat si vlastní sazeničky. Ovšem nejen výsevům za oknem časné předjaří přeje – když nemrzne, můžete prořezávat keře drobného ovoce.

Co vše je třeba si připravit a jakými způsoby lze předpěstovávat, jsme podrobně procházeli v lednovém Receptáři. V únoru je konečně mohou využít všichni – je čas setí nejen skleníkových odrůd, ale i těch určených pro venkovní pěstování.

Zdroj: Youtube

Paprika

Teplomilné papriky spolehlivě klíčí při teplotě 25 °C, ačkoli nejběžnější paprice seté, z níž pochází většina odrůd, postačí i 22 °C. Při růstu semenáčků může teplota klesnout, ale měla by se i nadále pohybovat kolem 20 °C. Stejně si můžete předpěstovat i lilky a jedlé mochyně peruánské – na teplotu klíčení jsou ještě náročnější, ideální je přes 30 °C, 35° by však přesáhnout neměla.

Měsíční jahůdky

Pokud je zasejete v první půli února, budete sladké voňavé plody sklízet již letos. Můžete je pěstovat jako půdopokryvné rostliny, vhodné jsou i do nádob. Drobounká semena pouze přitlačte k substrátu, nezasypávejte je. Nejrychleji vyklíčí při teplotě 20 až 25 °C, později sazeničkám stačí teplota okolo 15°C.

close info JoannaTkaczuk zoom_in Aby jahody dobře vyklíčily, nezakrývejte semena substrátem

Salát

Časná sadba se bude hodit nejen do skleníku či pařeniště, ale i ven pod fóliový kryt nebo netkanou textilii. Salát je otužilá zelenina, odrůdy určené k řezu listů můžete za ideálních podmínek seřezávat již měsíc od výsevu. Listy kozlíčku polníčku narostou za dva měsíce, hlávkový salát se zavine do tří měsíců. Při teplotě 25 °C vyklíčí semínka za dva dny (pozor však na to, že s každým dalším stupněm klíčivost opět výrazně klesá). Teplota 20 °C je jistější a bohatě stačí, pro rané odrůdy dokonce vhodnější. Rostoucím semenáčkům a sazeničkám poté vyhovuje teplota 10 až 15 °C.

Brokolice

Nejrychleji klíčí při teplotě nad 20 °C, po vyklíčení však sazeničky pěstujte při teplotě 10 až 16 °C. V březnu a dubnu je budete moci sázet do pařeniště a skleníku, v dubnu v teplejších oblastech i ven. Podobně je na tom o něco náročnější květák.

close info Jeanette Teare zoom_in Sazeničky brokolice můžete sázet v březnu do skleníku či pařeniště, v dubnu už i ven

Kedluben

Vysévejte rané odrůdy, vhodné pro výsadbu do pařeniště, skleníku či pod fóliové kryty. Semena ochotně klíčí při teplotě 18 až 20 °C, sazenicím později stačí teplota 12 až 16 °C.

Celer

Při teplotě 20 °C vyklíčí do týdne, rostoucím sazeničkám posléze stačí 10 až 16 °C. Sazeničky rostou dlouho, proto se časné předpěstování vyplatí.

Proč snižovat teplotu?

Pokles teploty poté, co semenáčky vytvoří pravé lístky a začnou růst, vývin o trochu zpomalí, přesto je žádoucí. Budou zdravější a košatější – nižší teplota brzdí příliš rychlý růst do výšky a podporuje jejich zesílení. Teplo nad 20 °C vyžadují pouze klíčící semena, aby se probudila k životu rychleji (u těch nejteplomilnějších nejméně 22°C). U většiny sazeniček je však vhodnější rozmezí od 15 do 18 °C. Ideální je proto chladnější místnost (pokud máte k dispozici zimní zahradu nebo zasklenou lodžii, tím lépe). Jakmile to počasí dovolí, bude sazeničkám skvěle ve skleníku nebo pařeništi. Zde jim můžete i dočasně přitápět, například topnými podložkami.

Nechte naklíčit sadbu brambor

Ať už budete brambory pěstovat klasicky v záhoně, nebo v posekané trávě, pro časnou sklizeň je nechte naklíčit již koncem února. Naklíčené brambory mají snazší a rychlejší start, až je budete sázet.

Položte je do vzdušných bedýnek nebo lísek tak, aby nahoru směřovalo co nejvíce oček.

Umístěte je na světlé místo s teplotou 5 až 15 °C. Světlo je nezbytné, neboť zajistí silné, krátké, nazelenalé klíčky. Tenké a světlé výhonky, jaké se tvoří ve tmě, bramboře v růstu nijak nepomůžou a při sázení se polámou.

close info mikute zoom_in Naklíčené brambory mají rychlejší start, sklizeň si tak budete moci užívat o dost dříve

Na běžné zahradě se vyplatí pěstovat spíše rané odrůdy, které tak snadno nepodléhají plísni bramborové (například Rosara s červenou slupkou, výjimečně chutné Princess aj.)

Prořezejte rybízové keře

Pokud budete keře plodící drobné ovoce pravidelně zmlazovat a prosvětlovat, sklidíte více a dřeviny budou zdravější. Pro řadu druhů je ideálním časem konec zimy, kdy ještě pospávají. Je však třeba vybrat dny bezmrazé, nebo alespoň takové, ve kterých teplota neklesá pod -5 °C.

Černé rybízy plodí nejvíce na dvou- až tříletých výhonech, červené a bílé na dvou až pětiletých. Starší výhony proto můžete těsně u země odstranit. Pokud jste si mladé pruty v létě neoznačili, poznáte je obvykle podle světlejší borky. Odstraňte také všechny poškozené větve. Pracujte ostrými nůžkami a řezy ošetřete stromovým balzámem. Keře je mnohde nutné chránit i před okusem zvěří – řez, který provádějí srnci, srnky a zajíci, nebývá ten nejprospěšnější.

close info Milan68 zoom_in Při omlazování keřů by venkovní teplota neměla klesnout pod -5 °C

Řez ovocných stromů (pouze pokud se vejde, nemusí být)

Prořezávku v předjaří dobře snášejí jabloně a hrušně, tedy jádroviny. Naproti tomu meruňky, broskvoně, slívy, třešně a višně, tedy peckoviny, ještě neřežte – jsou citlivější na houbové choroby, pro které jsou řezné rány vstupní bránou.

Mladé stromky vyžadují řez výchovný, který je pro založení pevné korunky a budoucí životnost, plodnost i zdraví stromu velmi důležitý. Starší stromy potřebují prořezávku udržovací – u dřevin s dobře založenou korunkou je však již jen malým zásahem. Přestárlým stromům může prospět zmlazovací řez, musí být však proveden citlivě a na více etap v průběhu několika let.

Způsob prořezávky závisí i na typu podnože, typu odrůdy, zvoleném tvaru koruny. K dispozici jsou celé knihy zabývající se tímto tématem, existují i kurzy nebo si můžete přizvat na pomoc odborníka. Bezhlavé prořezávání přinese více škody nežli užitku.

close info časopis Receptář zoom_in Únorové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář