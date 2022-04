Vypěstujte si na zahradě hřibovité houby z prášku. Je to snadné!

Patříte mezi milovníky hub? Nemusíte na ně pokaždé chodit do lesa. Pusťte se do jejich pěstovaní na vlastní zahradě. Jedlé houby můžete mít po ruce, i když v lese třeba zrovna neporostou.

Pod pojmem pěstování hub si většinou každý vybaví sklepní prostory se žampiony, hlívou ústřičnou nebo houbou shiitake. Pěstovat se však dají i běžné jedlé hřibovité houby a nejde o nic složitého a náročného. Postačí trocha trpělivosti, pár stromů a dostatek vláhy. Na základě daných a odpovídajících podmínek si pak vyberete, jestli chcete pěstovat hřiby, bedly, kozáky či další možné druhy, nebo se rozhodnete pro vlastní mix. V posledních letech se rozmáhá trh s houbovou sadbou, takže budete mít z čeho vybírat.

Stromy jsou základ

V první řadě je nutné mít na zahradě vhodné stromy, například břízy, duby, buky, smrky, borovice či jedle. Většina hub je s nimi totiž v symbiotickém vztahu, který je nazýván mykorhiza. Spočívá ve spojení kořenového systému s myceliem a ve výměně prospěšných látek. Ne každá dřevina se ovšem hodí ke každé houbě. Přesně, jak to znáte z lesa.

V první řadě je nutné mít na zahradě vhodné stromy, například břízy, duby, buky, smrky, borovice či jedle. Zdroj: shutterstock.com

Kozáky a křemenáče najdete většinou v blízkosti břízy, hřib smrkový zas fandí smrkům. Dnes je již možné zakoupit i sazenice stromů s již naočkovaným podhoubím.

Vsaďte na semenáčky

Máte zatím zahradu bez stromů? Nevadí! Začněte nákupem semenáčků, které si můžete pořídit za pár korun ve specializovaných prodejnách a v mnoha e-shopech. Poté si je vysaďte na zahradu. Zrovna bříza vám během čtyř let vyroste do dostatečné výšky a vy budete moci založit svůj vlastní houbový ráj. Houbám prospívá stín, vlhko a půda bohatá na dusičnany.

Kvalitní houbovou sadbu nikdy nepodceňte

V případě, že chcete sázet na jistotu, pořiďte si připravenou sadbu u ověřeného obchodníka. Lze si ji koupit buď v práškové směsi z podhoubí nebo spor v suspenzi se živými zárodky. Druhý způsob sadby je zajímavý tím, že je v něm obsaženo více druhů hub. Většinou jde o hřib smrkový, kozák březový, lišku obecnou, ryzec smrkový, bedlu jedlou, křemenáč osikový nebo klouzek obecný. Vysazovat můžete od jara do konce podzimu.

Výsevem k vlastním hříbkům

Nejprve ve vzdálenosti asi tak 1 m od kmene stromu, vytvořte 10 až 20 cm hlubokou rýhu. Prolijte ji řádně nejlépe dešťovou vodou a nechte ji dostatečně vsáknout. V tento moment aplikujte sadbu do vykopané rýhy ke kořenům stromu. Postupujte stejným způsobem, ať už máte prášek nebo suspenzi. Houby byste měli vysazovat vždy na stinném místě.

Kozáky a křemenáče najdete většinou v blízkosti břízy. Zdroj: shutterstock.com

Zavlažovat a zavlažovat

Jestli chcete mít opravdu bohatou úrodu, dopřejte houbám dostatek vody. Znáte to pořekadlo „jako hub po dešti". V období sucha je nutné půdu v okolí stromů každodenně zavlažovat kropením. Pozor na zálivky se silnějším proudem vody! Vyvíjející se podhoubí by se mohlo nenávratně poškodit. Nejlépe je zalévat až navečer, podhoubí se přes noc dostatečně nasaje. Sklízet budete možná za rok, nebo až příští sezónu, někde se houby třeba ani neuchytí. Chce to trpělivost a vysazovat můžete i průběžně po dobu celého roku či dalších let. Uvidíte, že se dílo podaří.

