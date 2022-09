Poznáte 10 nejběžnějších hub rostoucích v Česku? Tenhle test dá málokdo

Houby prý rostou jako zběsilé. Popadněte košíky, nožíky a vyrazte do lesa! Ještě předtím, než seberete první úlovek, udělejte si ale náš houbařský test!

Češi patří mezi houbařskou jedničku na světě. Ročně nasbírají až 33 800 tun jedlých hub. Patříte mezi ně? Pak máte určitě jasno, který z těchto barevných kloboučků stojících na „jedné nožce“ se hodí do guláše, polévky či smaženice, a který je zase lepší nechat ladem. Houby rostou pořád stejně a člověk občas zapomíná. Tady je test, který vám ukáže, jestli občas nesáhnete vedle…

1. Copak je to za houbu? Její dužina voní po oříšcích a většina z nás si z ní připravuje řízky...

Z téhle 'krasavice' se dělají skvělé řízky. Zdroj: Profimedia

a) Jde o holubinku namodralou, u nás je jí plný les.

b) Je to bedla vysoká. A řízky z ní miluji!

c) Není to nic jiného, než bedla červenající.

2. Říká se mu bílý kozák, ale také doubravník nebo červený hřib. Když na to přijde, může mít kloubouk dlouhý až 25 centimetrů! Copak to může být?

Zdroj: Profimedia

a) Přeci hřib zlatý.

b) Hlasuji pro hřib smrkový.

c) Jednoznačně, hřib satan!

3. Krčí se pod stromem a láká vás svým zeleným kloboukem. Víte, s kým máte tu čest?

Její zelený klobouk znají i malé děti. Zdroj: Profimedia

a) Ano, je to křemenáč. Skvělý do polévky.

b) Vím a děkuji, nechci. Je to mochomůrka zelená.

c) Je to žampion! Šup s ním do košíku.

4. Můžete na ni narazit v lesích i na loukách, kde hojně roste ve skupinách. Sbírat ji ale nedoporučujeme, je to totiž prudce jedovatá!

Houba, která dokáže houbaře pořádně zmást... Zdroj: Profimedia

a) Jde o mochomůrku tygrovanou. Raději se jí vyhnout!

b) Je to pavučinec plyšový. Říká se mu tak proto, že je v mládí zakryt povoučím „závojem“.

c) Neznám. A co neznám, neberu.

5. Vyskytuje se ve svazcích se svými „družkami“. Máte chuť jí utrhnout?

Nejčastěji roste ve skupinách. Zdroj: Profimedia

a) Ne, mladou hlívu nejím.

b) Kdepak! Jde o jedovatou třepenitku svazčitou.

c) Klidně ji ochutnám. Vypadá jako holubinka a ty jsou fakt dobré.

6. Kterému hřibu se říká doubák?

Jeho klobouk mu předurčil lidový název. Zdroj: Profimedia

a) Přeci hřibu zlatomasému řečenému také „babka“!

b) Hřibu dubovému! Má velký hnědý klobouk, kterému se dříve říkalo doubák.

b) Každému hřibu, který roste pod dubem.

7. Tahle kráska je ozdobou listnatých lesů. Co myslíte, stojí za hřích?

Na první pohled vás upoutá tvar jejich klobouků. Zdroj: Profimedia

a) Jistě, je to liška obecná. Každoročně z ní děláme houbový guláš!

b) Ne, jde o čechratku podvinutou, která je těžce jedovatá.

c) Jak pro koho. Je to holubinka, takže žádný sběratelský kousek.¨

8. Po tepelné úpravě má tento hřib příjemnou ovocnou chuť. Nicméně je také hůř stravitelný. Víte, s kým máte tu čest?

Jméno této houby je podle jejího kluzkého povrchu. Zdroj: Profimedia

a) Jednoznačně s jedlou houbou zvanou „masák“.

b) Samozřejmě, je to klouzek a ten vždycky „klouže do žaludku.“

9. Najdete ji v jehličnatých lesích a má ostře oranžovou barvu. Je to…

Její žlutá barva vábí spousty houbařů. Zdroj: Profimedia

a) Čirůvka oranžová, která je tak hořká, že se nedá pozřít.

b) Přeci liška obecná. Jedna z nechutnějších hub!

b) Kuřátko sličné, které je prudce jedovaté.

10. Často na ni narazíte v listnatých lesích, kde obrůstá pařezy. Dali byste si ji k svačině?

Vzít či nevzít? Toť otázka... Zdroj: Profimedia

a) Určitě. Jedná se o určitý druh holubinky.

b) Leda tak z masochismu. Je to hlíva olivová, která je jedovatá.

c) Klidně. Vždyť je to žampion!



Vyhodnocení:

Spočítejte si, kolik máte „béček“ a za každé si připočítejte jeden bod. A podle toho vyhledejte výsledky.

0 – 3 body: Nebezpečný sběratel

Vyslat vás s košíkem do lesa je sázkou do loterie. Houby neznáte a tak je raději sbíráte všechny. Nezbývá než doufat, že celý úlovek vám ještě někdo zkušenější probere a neskončí na vašem talíři. Nemuselo by to dopadnout dobře!

4 – 7 bodů: Intuitivní houbař

Některé houby znáte, jiné ne… Ale kolikrát místo atlastu hub dáte přednost vlastní intuici, jenže to se nemusí vždycky vyplatit. Proto zbytečně neriskujte a nedělejte ze sebe (a své rodiny) pokusného králíka. Místo podzimních večerů u televize studujte atlas hub!

8- 10 bodů: Dokonalý znalec

Houby jsou váš život. A skoro to tak vypadá, že jste je znali už v době, kdy jste sami byli ještě „na houbách“. Přesně víte, jak se každá houba jmenuje a na co je vhodná. A vaše úlovky z lesa tomu odpovídají.

