Patříte mezi nadšené konzumenty cuket? Buďte opatrní, za jistých okolností mohou být nejen jejich semínka jedovatá.

Cukety jsou značně oblíbenou zeleninou, která je nejen chutná, ale hodí se i do mnoha pokrmů. Její uplatnění je opravdu pestré. Jakmile nastane období jejího plození, chrlí plody všech velikostí doslova po kilech. Buďte však při její konzumaci i schraňování semínek obezřetní, tato zelenina může být i zdrojem nebezpečné otravy.

Chcete znát nebezpečí hořkých cuket? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Jollean Smith:

Zdroj: Youtube

Pozor na hořké cukety

Pokud jsou cukety jedovaté, je to přítomností vysokých hodnot látky zvané cucurbitacin. Právě ona je přímou příčinou mnohých nepříjemných otrav a silně nahořklé chuti, která je jasnou indicií.

Čím více je jí v zelenině obsaženo, tím je hořčí. Takovým cuketám se zcela jistě vyhýbejte a nekonzumujte je. Také z nich nesbírejte ani semínka, vypěstované cukety by z nich byly též toxické.

Jak se otrava projevuje

Otrava cucurbitacin má většinou mírný průběh. V malém množství jsou dokonce i přínosné, protože stimulují produkci žaludečních šťáv a podporují tak trávení. Pokud je však této látky v cuketách hodně, otrava se nejčastěji projevuje až několik hodin po konzumaci. V lepším případě je téměř bez příznaků, ale často vyvolává žaludeční nevolnost a průjmy.

close info vaivirga / Shutterstock zoom_in Pokud jsou cukety jedovaté, je to přítomností vysokých hodnot látky zvané cucurbitacin.

Možné příčiny

Množství jedovatých obranných látek v rostlině roste na základě různých vnějších faktorů. Mezi nejčastější patří stres, sucho, nevhodná zemina, vysoké teploty i přítomnost škůdců. Pokud má cuketa nevhodné podmínky k růstu, brání se právě produkcí cucurbitacinů.

Mladé plody jsou nejlepší

Toxické látky se vykytují zejména u starších a přezrálých plodů, a to především v okolí stopek. Pokud se tedy chcete otravě vyhnout, vždy sklízejte plody mladé, které mají hladkou a tenkou slupku.

close info Vsevolod Smirnov / Shutterstock.com zoom_in Pokud chcete příští rok pěstovat cukety z vlastních semínek, vždy je odebírejte z cuket, které nejsou hořké.

Sběr vlastních semínek

Pokud chcete příští rok pěstovat cukety z vlastních semínek, vždy je odebírejte z cuket, které nejsou hořké. Přestože je nutné takový kus nechat dozrát co nejdéle, je to nezbytné! Cuketa určená ke sběru semen by měla mít vždy tvrdou slupku, do níž se někdy těžko dostává.

Proto v takovém případě neváhejte použít na její rozpůlení například sekáček na maso. Vydlabejte semínka lžící, vložte je i s okolní houbovitou hmotou do nádoby s trochou vody a nechte dva dny fermentovat.

Následně přilijte větší množství vody, prázdná nepoužitelná semínka vyplavou na povrch, zdravá klesnou ke dnu. Preceďte je přes sítko a propláchněte v čisté vodě, abyste se zbavili veškerých případných nečistot. Nakonec nechte semínka sušit na suchém a teplém místě. Skladujte v papírovém pytlíku v chladnu a temnu.

Zdroje: www.fajntip.cz, www.toprecepty.cz, www.fresh.iprima.cz