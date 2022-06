Poznáte jedovaté housenky? Na tyto byste raději neměli vůbec sahat

Přestože drtivá většina hmyzu, který se vyskytuje na území Česka, nepředstavuje pro člověka žádné nebezpečí, s pár druhy se přece jen nevyplácí přijít do kontaktu. A to například i s housenkami, na které lze v přírodě v současné době narazit poměrně snadno. I když se může zdát, že jsou housenky zcela neškodné, některé z nich jsou jedovaté.

Zdroje: novinky.cz, zivotvcesku.cz, zahrada.cz, denik.cz

Česká příroda je nejen krásná, ale také bezpečná, neboť na rozdíl od jiných zemí se v ní vyskytuje jen minimum živočichů, kteří by mohli být člověku nebezpeční. Výjimečně je ale možná narazit na hmyz, kterému by se měli lidé raději vyhýbat a v žádném případě na něj nesahat. Kromě například včel a vos jde také o housenky. Ty jsou sice v mnoha případech neškodné, některé druhy jsou ale jedovaté a u člověka dokážou způsobit zdravotní potíže. Víte, které to jsou?

Bourovčík toulavý

Bourovčík toulavý žije na dubových stromech. Zdroj: Shutterstock

Bourovčík toulavý je poměrně dobře známým nočním motýlem. Coby motýl je neškodný, ale jeho housenky mohou být v některých případech i život ohrožující. Na housenky bourovčíka toulavého lze narazit na stromech dubu. Jejich tělo pokrývá až 700 tisíc žahavých chloupků, které při kontaktu s lidskou kůží mohou vyvolat alergickou reakci. Chloupky se ale šíří i vzduchem, a tak nebezpečí nepředstavuje jen přímý kontakt s housenkou, ale i například vdechnutí chloupku.

Chloupky housenky bourovčíka toulavého obsahují protein s názvem thaumetopoein. Ten u člověka vyvolává například bolest v krku, kožní vyrážky a v některých případech také astmatické záchvaty a zánět oční sliznice. Největší nebezpečí tato housenka představuje pro citlivější jedince, které může ohrozit i na životě.

Bekyně velkohlavá

I tělo bekyně velkohlavé je poseto žahavými chloupky. Zdroj: Shutterstock

Kvůli žahavým chloupkům je nebezpečná i housenka nočního motýla bekyně velkohlavé, na kterou lze narazit v obrovském množství na různých stromech a keřích. Ohrožuje zdraví rostlin, ale také lidí. Jak housenka roste, uvolňuje svou kůži posetou tisíci chloupky s háčky. Kůže následně usychá a chloupky se šíří vzduchem. Při kontaktu s kůží pak chloupky způsobují podráždění a zarudnutí pokožky. V krajním případě hrozí i alergická reakce.

Bourovec ostružiníkový

Bourovec ostružiníkový se hojně vyskytuje i v zahradách. Zdroj: Shutterstock

Další z řad housenek, která je nebezpečná kvůli svým chloupkům. Kontakt s nimi způsobuje alergickou reakci a místa na těle, která přišla do styku s touto housenkou, mohou otéct nebo zarudnout. Bourovec ostružiníkový je poměrně dost rozšířený a na jeho housenky lze velmi snadno narazit na zahradě.

Ne všechny housenky mohou být nebezpečné, v každém případě ale platí, že by se na žádné housenky pro jistotu nemělo vůbec sahat. Pokud už ale dojde k tomu, že přijdete do kontaktu s některou z těch jedovatých a vyskytne se u vás například zarudnutí kůže nebo svědění, vězte, že v drtivé většině případů během chvíle nepříjemnosti odezní. V případě, kdy se ale problémy stupňují a neustupují, je rozhodně nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.