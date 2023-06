5 prudce jedovatých rostlin, o nichž to málokdo ví. Máte je na zahradě? Pozor!

Pyšní se vaše zahrada těmi nekrásnějšími květinami? Měli byste zpozornět. I zdánlivě neškodné rostliny mohou být jedovaté jak pro zvířata, tak pro lidi. Máte je na své zahradě?

Panuje představa, že rostliny, které vypadají na první pohled děsivě, musí být zaručeně jedovaté. Není tomu tak. Mezi jedovaté krásky z přírodní říše se řadí i ty na první pohled něžné a neškodné. O to silnější je jejich jedovatý účinek.

Nejjedovatější nebezpečí

Jedovatých rostlin je po celém světě nespočet. I u nás najedete velmi jedovaté perly, kterým byste se měli rozhodně vyhnout obloukem.

Které to jsou? Podívejte se na videu:

Některé z rostlin se používaly napříč dějinami. Léčitelé a šarlatáni velmi dobře jejich účinky znali a používali je i pro léčbu nejrůznějších neduhů, ale také opačně.

Rododendron ohrožuje srdce

Pěstujete okrasné rostliny, ale i zeleninu a rozhodně by vás nenapadlo, že i mezi nimi se může ukrývat potencionální nebezpečí. Naneštěstí je tomu tak.

Mezi opravdovou hrozbu patří nádherně kvetoucí rododendron. Až budete příště míjet jeho líbeznou květenu, myslete na to, že všechny části tohoto keře obsahují neurotoxin, který je velice jedovatý. Požití malé části z rostliny by vám mohlo způsobit zvracení, průjmy a jiné zažívací obtíže. Jed působí i na srdce, pokud byste tedy nějakým nedopatřením květinu zkonzumovali, mohli byste si přivodit smrt. To ostatně platí i pro domácí mazlíčky, pro něž je rostlina velmi toxická.

Rododendrony,stálezelené keře s nádhernými květy, mohou být velmi nebezpečné. Zdroj: Stefan Glebowski / Shutterstock.com

Narcis může i zabít

Narcis je typická jarní rostlinka s nezaměnitelným vzhledem a vůní. je třeba si o ní pamatovat ještě něco. Možná vás to překvapí, ale všechny její části jsou jedovaté. Ovšem teprve pozření cibulky narcisu by se vám mohlo stát fatálním. Velmi nebezpečné jsou i cibulky tulipánů. I ony by mohly poměrně jednoduše přivodit strávníkovi smrt. Tulipány jsou sice nádherné, ale jedovaté. Máte-li je na zahradě, pečlivě od nich odhánějte domácí zvířata i děti.

U narcisů a tulipánů se největší nebezpečí ukrývá v cibulkách. Zdroj: Shutterstock

Hortenzie může způsobit vážné potíže

Svou nádherou bere dech, sotva se na ní podíváte. Pokud by vás nebo někoho napadlo ji ochutnat, může vám vzít ale také zdraví. Otrava hortenzií, neboli hydrangeou, se projevuje bolestí žaludku, zvracením, kožními obtížemi a v nejhorších případech může člověk upadnout do kómatu.

Rebarbora, fazole a brambory

Možná vás to překvapí, ale poměrně velké nebezpečí na vás číhá i na záhonech. Pokud milujete rebarboru, rozhodně se vyhýbejte jejím listům, jsou toxické. Také byste ji neměli chroupat syrovou, mohlo by se vám to vymstít. Pěstujete-li fazole, rozhodně je nejezte ještě syrové přímo z lusků. Syrové fazole jsou pro naše tělo toxické a takové zahradní mlsání by se vám mohlo vymstít. Stejně tak nenechávejte děti ochutnávat syrové brambory, i když je to může lákat.

Rebarbora je za syrova velmi jedovatá. Zdroj: Shutterstock

Pár rad na závěr

Mezi jedovaté rostliny patří také nádherná vistárie, břečťan, konvalinka, ale třeba i kapraď samec. Pro dospělého člověka, malé dítě nebo zvíře se množství toxické látky liší, proto byste měli dbát nejvyšší opatrnosti, pokud některou z výše zmiňovaných rostlin na zahradě máte. Rozhodně nenechávejte děti bez dozoru, také jim nedovolte libovolnými rostlinami krmit domácí zvířata a mazlíčky.

