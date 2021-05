Jetel inkarnát: Proč by si ho měli pořídit i ti, kteří nemají slepice

Jetel jsme zvyklí vídat spíše na polích než na zahradách. Panuje představa, že jde o plodinu vhodnou akorát tak pro hospodářská zvířata a jiný užitek z ní zahrádkář mít nebude. V případě jetele nachového to však rozhodně neplatí.

Ještě před čtyřiceti lety hledaly děti na zahrádkách svých babiček čtyřlístky pro štěstí. Potom ale přišla móda anglických trávníků a jetel se stal plevelem, který na slušné zahradě neměl co pohledávat. Dodnes se tato pícnina vysévá v podstatě jen do výběhů pro slepice, aby měly něco zeleného na přilepšenou. Je to škoda, protože jetel dokáže obohatit půdu o významné látky a fungovat na zahradě jako přírodní hnojivo.

Jetel inkarnát

Z 250 druhů jetelů jsme se dnes rozhodli představit jetel nachový neboli jetel inkarnát (Trifolium inkarnatum), který v našich krajích sice není původní, ale oproti jiným skýtá hned několik výhod. Daří se mu i v chudých a sušších půdách, kde se jiné jetele špatně ujímají. Jeho výrazné purpurově červené květy lákají včely, čmeláky a další opylovače. Pokud ho vysejete do blízkosti salátů a brukvovité zeleniny, zafunguje jako odpuzovač běláska zelného. A navíc je na něj pěkný pohled.

Jetel inkarnát je důležitou medonosnou rostlinou. Zdroj: Shutterstock.com

Prospěšnost louky

Poslední dobou se namísto anglických trávníků lemovaných tújemi prosazuje koncept zahrady připomínající louku. Je to proto, že se z naší krajiny ztrácejí drobní živočichové, kteří slouží jako přirození regulátoři škůdců nebo pomáhají kypřit půdu. Na krátce zastřižené trávě nenacházejí útočiště a jejich habitat se tenčí, zatímco ve vyšším lučním porostu se budou rozmnožovat jedna radost.

Dalším důvodem, proč je prospěšné mít na zahradě aspoň malý kousek vlastní louky, je lepší hospodaření s vodou. Pamatujete, jak loni celé léto pršelo a zemědělci si přesto stěžovali, že to pořád nestačí? Je to tím, že z posekaných holých ploch se voda vypaří ještě předtím, než stačí prosáknout do vod spodních. Jetele a luční kvítí půdě poskytnou stín a vláhu v ní lépe zadrží.

Jetel inkarnát vám díky svým výrazně zbarveným květům na zahradě ostudu rozhodně neudělá, naopak působí velmi okrasně. Můžete ho vysít společně s vlčími máky, černuchami a dalšími lučními květinami, čímž si vytvoříte zahradní plochu hrající všemi barvami.

Jetel jako hnojení

Využít ho však můžete také jako zelené hnojení pro posílení chudé nebo vyčerpané půdy. Rostliny se v tomto případě hned po odkvětu posekají a zaryjí do země. Protože má jetel inkarnát stejně jako další jeho příbuzní z čeledi bobovitých rostlin na kořenech hlízkové bakterie vázající vzdušný dusík, bude v půdě působit jako dusíkaté hnojivo. Příští rok si na tomto místě úspěšně vypěstujete chutnou zeleninu, která by tu jinak bez chemických hnojiv skomírala.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.dumabyt.cz