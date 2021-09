Jícnovka: Jak ji správně pěstovat, aby se jí dařilo

Jícnovka se stala velice oblíbenou květinou, kterou můžete mít jak doma, tak i na zahradě. Poradíme vám, jak se o ni postarat co nejlépe, aby se rostlině dařilo.

Jícnovka, také eustoma, je kráska ze vzdálené Ameriky, která si vybojovala místo i u nás. Lidé ji pěstují na zahradě jako letničku, ale i jako pokojovou květinu. Tento rod zahrnuje tři druhy, ale jednoznačně nejrozšířenější je jícnovka velkokvětá, kterou si snadno opatříte v květinářství nebo zahradnictví. Narazíte na ní velmi často ve vázaných kyticích, protože se jedná o květinu vhodnou k řezu. Mezi floristy, vlastně i mezi zákazníky, si našla své místo opravdu snadno, neboť její jemné květy okouzlí leckterou křehkou duši.

I když původně byla barva květů pouze modrofialová, šlechtěním vznikly všechny možné i nemožné barvy.

Jícnovka velkokvětá

Je teplomilná rostlina, která těžce snáší deštivé počasí a nepřežije teplotu pod nulou. Její výška se pohybuje okolo 50-60 cm. V našich podmínkách si jí můžete pěstovat doma, ale i na zahradě, kde na ni nesmí pršet. Pojďme si o pěstování jícnovky říct něco víc.

Eustoma doma

Tato rostlina je v dnešní době k sehnání i v supermarketu. A rozhodně bych se koupi jícnovky v supermarketu nebála. Rostliny přivezou, většinou jdou do „akce“ a lidé je ve velmi krátké době vykoupí. Takže se moc často nestává, že byste si přinesli domů špatný kousek.

Doma jícnovce zajistěte místo, kde bude hodně světla, ale vyhněte se přímému slunci. Nepohrdne ani suchým bytem, protože je na suchý vzduch zvyklá ze své původní domoviny. Vzhledem ke svému původu eustoma nesnese přemokřenou půdu, zalévejte ji častěji a málo. Voda proteče substrátem do misky, tu tam nechte jen chviličku, poté jí vylijte. Přihnojujte ji jednou za týden – 14 dnů hnojivem na kvetoucí rostliny.

Eustoma neboli jícnovka nabídne širokou škálu barev. Zdroj: Shutterstock.com / CMNK

Eustoma na zahradě

Jestli si chcete užít jícnovku jako letničku, je ideální jí vysadit do záhonu, starat se o zálivku a hnojení (opravdu potřebuje kvalitní výživu, jinak začnou blednout listy a žloutnout květy) a na podzim ji zlikvidujte. Samozřejmě si můžete tuto nádheru, v době květu, nařezat do vázy, kde vám vydrží až tři týdny.

Pokud chcete rostlinu uchovat do příštího roku, je potřeba eustomu zazimovat. Nejlépe do chladnější místnosti (teplota by neměla klesnout pod 10 °C), kde je dostatek světla. Zálivka je v tomto období minimální.

Choroby a škůdci

Výhodou této rostliny je, že se s těmito problémy moc často nebudete potýkat, protože má jícnovka hořkou šťávu. Můžete se výjimečně setkat se mšicemi a molicemi, z chorob pak s plísní nebo kořenovou hnilobou.

