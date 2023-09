Jiřiny: Velký přehled těch nejkrásnějších druhů. Máte je na své zahradě?

Rozličné druhy květin mají své věrné obdivovatele. Nárok na trůn tak získává nejen nejstarší královna květin, za kterou je považována růže. V srdci mnohých je to jiná květina, které ani přicházející podzim neubírá na kráse.

Jak ke jménu přišla?

Předci dnešních jiřinek pocházejí ze střední Ameriky, většinou z Mexika. Jejich původní latinské jméno Dahlia se později botanici snažili změnit, a to podle jména svého kolegy Georgiho. Podle pravidla priority už však takové přejmenování nebylo možné. Ovšem díky této snaze byly květiny v mnoha jazycích pojmenovány právě odvozeninami od od Georgiho neboli Jiřího.

V následujícím videu na YouTube (kanál InFloreCZ) se můžete o jiřinách dozvědět další zajímavé informace:

Květy z Madridu

Ačkoli původní popisy pocházejí již z 16. století, první rostliny vykvetly až v Madridu v roce 1790. Odtud se sadba rozšířila do všech zemí Evropy a jiřinky se brzy staly oblíbenými květinami. Někdy se jim říká květiny našich babiček. Ale ani naše babičky nemohly zažít ten největší rozkvět oblíbenosti jiřinek a nemohly si vybírat z tolika oslnivých odrůd.

Jiřiny už dávno nejsou pouze květinami našich babiček. Zdroj: Zdeněk Seidl

Květinové slavnosti

První jiřinkové slavnosti proběhly asi v roce 1837 v České Skalici, která se díky tomu stala jedním z obrozeneckých center své doby. Zúčastnili se jich např. Božena Němcová nebo Václav Kliment Klicpera. Tradice pořádání jiřinkových slavností v České Skalici se stále udržuje.

Zkusili jsme rovněž u nás v Hlučíně založit tradici jiřinkových bálů. První se uskutečnil v roce 1993. Po pěti letech jsme však bály pořádat přestaly. Přece jen nebylo tak jednoduché zajistit jak finanční prostředky na jejich přípravu, tak květinový materiál na výzdobu prostor, kde se konaly. Ale třeba jsme poskytli inspiraci do budoucna.

Šlechtitelská tradice

Se šlechtěním jiřinek se začalo na počátku 19. století. U nás se jím zabýval kolem roku 1830 farář pan Turek, který žil shodou okolností rovněž ve východních Čechách, nedaleko Pardubic. Ještě před pár lety jsem v kostele v Kuníně u Nového Jičína viděl jiřinku, kterou vyšlechtil právě on. Dnes tyto květiny šlechtí mnoho šlechtitelů po celém světě. A tento proces samozřejmě pokračuje i v České republice.

Šlechtěním jiřinek se zabývá mnoho šlechtitelů po celém světě. Zdroj: Zdeněk Seidl

Jaké se vám líbí?

Díky práci šlechtitelů se podařilo vyšlechtit odrůdy nejen mnoha barev, ale rovněž mnoha tvarů květů:

Jiřinky s jednoduchými květy - Topmix neboli trpasličí jiřinky

Jsou vysoké 20 až 40 cm. Vysazují se do záhonů, na obruby, do balkonových truhlíků nebo do květináčů.

Mignonky zvané též miňonky

Výška 40 až 60 cm, jednoduché květy průměru 6 až 9 cm všech barev. Používají se podobně jako letničky.

Polovysoké a vysoké mignonky

Dosahují výšky kolem 100 cm. Hodí se do pestrých záhonů nebo i k řezu.

Poloplné jiřinky - Jiřinky duplex čili zdvojené

Mají kolem terčů věnec trubkovitých okvětních lístků.

Okružovité jiřinky

Kolem terče mají další, většinou jinak zbarvené okvětní lístky, připomínající límec.

Sasankokvěté jiřinky

Jejich květy jsou podobné květům sasanek, mají polštářovité terče.

Plnokvěté jiřinky - Kaktusovité

Okvětní lístky jsou stočené do trubiček a jsou vztyčené a prostorově rozložené jako bodliny ježka. Některé mají konce trubiček jakoby rozstříhané (fimbry). Mohou mít květy normální velikosti (13 až 18 cm), obrovské (nad 18 cm) nebo malé (do 13 cm).

Polokaktusovité (semikaktusovité) jiřinky

Nacházejí se někde mezi kaktusovitými a dekoračními jiřinkami.

Pro odrůdu Who Dun It's jsou typické velké barevné a plné květy. Zdroj: Zdeněk Seidl

Dekorační jiřinky

Jazykovité okvětní lístky jsou široké a mírně stočené. Směrem do středu jsou okvětní lístky kratší.

Kulovité neboli bolky

Rostliny tvoří středně velké pravidelně kulovité květy. Květy jsou středně velké (8 až 10 cm). Pěstují se převážně k řezu.

Pomponovité jiřinky neboli pomponky

Mají tvar bambulky, podobné bambulkám na papučích nebo čepičkách. Jejich průměr nebývá větší než 5 cm.

Odrůda Glenbank Homecoming tvoří krásné bambulky. Zdroj: Zdeněk Seidl

Autor se již přes čtyřicet let věnuje pěstování a šlechtění květin. Za své úspěchy při šlechtění kosatců sklidil již mnoho cen včetně prvenství v prestižních mezinárodních soutěžích.

