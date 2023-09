Jak pěstovat jiřiny: Málokdo ví, že se dají množit i řízky. Podívejte se

Je vskutku půvabná, a i náš jazyk se s jejím jménem pomazlil - nazývá ji jiřina nebo jiřinka. Je to květina oplývající různorodostí květenství, ať už díky barvám, nebo tvarům. A jistě vás potěší i délkou kvetení – od července až do prvních mrazíků.

Jiřinky na zahradě

Jiřinky můžete vysadit buď samostatně, ve skupinách, nebo ve skupinové výsadbě s jinými květinami. Slouží nejen jako dekorativní květiny s dlouhou dobou kvetení, ale rovněž jako zdroj květin k řezu do vázy. K tomu jsou vhodné odrůdy, které mají stonky aspoň 30 cm dlouhé – vhodné jsou takzvané bolky. Někdy jsou jiřinky vysazovány i na veřejném prostranství, například v parcích, kde těší všechny kolemjdoucí.

Jiřinky rostou v každé běžné zahradní zemině, není však vhodná půda přemokřená. Můžete je pěstovat na stejném místě i několik let po sobě. Pokud se však objeví příznaky viróz, je třeba stanoviště měnit a půdu bohatě vápnit.

Půdu před výsadbou obohaťte kompostem. Jakmile se zjara objeví zárodky květních pupenů, hnojte hnojivem na květ, abyste podpořili kvetení. Stanoviště pro jiřinky by mělo být slunné. Pokud je sucho, což je v současnosti již bohužel téměř pravidlem, dopřejte jim zálivku.

Jiřiny jsou rostliny nenáročné na půdu, vadí jim jen půda přemokřená. Zdroj: Shutterstock

Ukládání hlíz na zimu

Zásobním orgánem jiřinek jsou hlízy. Ty bohužel nejsou mrazuvzdorné, to znamená, že je před zimou musíte vyrýt a uložit v bezmrazé místnosti, což mnoho milovníků květin od pěstování jiřinek odrazuje.

Hlízy ze země vyryjte až po popálení listů prvními podzimními mrazíky. Je dobře, když bude půda v té době suchá. Hlízy jsou křehké, proto s nimi zacházejte šetrně. Po vyjmutí ze země seřízněte stonky na 5 až 10 cm a opatrně odstraňte zeminu. A pokud pěstujete více odrůd, hlízy označte umělohmotnými cedulkami, které přivážete k bázi stonku.

Hlízy nechejte přibližně dva dny osychat se stonky otočenými dolů, aby z nich vytekla případná voda. Poté je zazimujte. Uložte je na suchém, vzdušném místě, kde se bude teplota během uskladňování pohybovat mezi 5 a 10 oC. Položte je v jedné vrstvě do dřevěných lísek, opět stonky dolů. Pravidelně je kontrolujte a pokud objevíte zahnívající části, odstraňte je a poraněné místo zasypte práškem z dřevného uhlí.

Hlízy vytahujte ze země až po prvních podzimních mrazících. Zdroj: Shutterstock

Množení pomocí řízků

Vysazovat můžete hlízy nebo zakořeněné řízky. A pokud k tomu máte potřebné zázemí, můžete si sazenice z řízků jiřinek vypěstovat i sami. Potřebovat k tomu budete především skleník nebo místnost, která podmínky ve skleníku nahradí – je v ní dostatek světla a teplota 10 až 15°C.

Hlízy založte v únoru do lísek naplněných směsí písku a rašeliny. Vyrašené výhonky odlomte hned u báze a vysaďte do květináčků naplněných substrátem pro výsevy a řízkování. Zpočátku řízkovance udržujete v teple a vlhku. Poté, co zakoření, teplotu snižujte, ale chraňte je před mrazem.Pro sázet ve dvou fázích?

Hlízy vysazujte po 20. dubnu. Před výsadbou je rozdělte – každý oddělek by měl mít hlízu s očkem na kořenovém krčku, případně s již narašeným očkem. Z nerozdělených hlíz vyrůstají slabší květy. Nesázejte je příliš hluboko. Nad vrcholem hlíz by měla ležet vrstva zeminy asi 5 cm silná.

Zakořeněné řízky jiřinek sázejte až v polovině května.

Vhodná vzdálenost výsadby záleží na vzrůstnosti odrůd. V průměru by měly sazenice růst asi 40 až 50 cm od sebe.

Pozdější květy mohou být slabší. Abyste tomu předešli, můžete vysazovat ve dvou termínech. Druhá výsadba přibližně o měsíc později prodlouží kvetení kvalitních květů až do konce září. A slabší květy se budou objevovat až do příchodu mrazu.

Péče v průběhu sezóny

Sledujete zdravotní stav rostlin a nemocné nemilosrdně likvidujte. Rovněž potírejte škůdce jiřinek, zejména mšice, které přenášejí virózy. Na mšicích si pochutnávají škvoři, kteří však mohou květy zároveň trochu poničit. Škvory zase loví rosničky, které naše jiřinky navštěvují. Květy rovněž přitahují mnohý užitečný a krásný hmyz, například motýly.

Abyste předešli poléhání stonků a lámání postranních výhonů jiřinek, již při výsadbě ke hlízám zapíchněte kolíky, ke kterým pak rostliny vyvážete. Nebo jiřinky vysazujte k plotu, který pak poslouží jako opora místo kolíků.

Nemocné jiřiny ihned likvidujte, předejdete tak rozšíření nákazy na další rostliny. Zdroj: Zdeněk Seidl

Boxík: Autor se již přes čtyřicet let věnuje pěstování a šlechtění květin. Za své úspěchy při šlechtění kosatců sklidil již mnoho cen včetně prvenství v prestižních mezinárodních soutěžích.

