Kácení tújí vás může bez povolení vyjít poměrně draho! Přestože se vám může zdát, že se jedná o nevinný zásah na vlastní zahradě, může mít nepříjemné právní důsledky.

Mnozí z nás si rádi zvelebují své zahrady a často se stane, že některé dřeviny vám přestanou vyhovovat nebo překážejí v dalších plánech. V takových případech dojde i na rozhodnutí, že byste je chtěli odstranit.

Ovšem není to tak jednoduché, jak by se na první dojem mohlo zdát, a to ať už se jedná o vzrostlý strom, anebo túje. Česká legislativa má v této oblasti poměrně přísná pravidla a jejich porušení může mít značně nepříjemné následky. O jaká se jedná konkrétně, co říká zákon a jak je to i v případě tújí?

Chcete se dozvědět zajímavé informace o povolení ke kácení stromů? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu KOLEM DOMU:

Zdroj: Youtube

Kdy není potřeba povolení ke kácení

Základním pravidlem je, že pro kácení dřevin rostoucích mimo les je obecně potřeba povolení. Výjimkou jsou dřeviny, které mají v obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí méně než 80 cm a nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. Dále nemusíte žádat o povolení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, které jsou vedené jako zahrada. Kácení je však povolené pouze v období vegetačního klidu, tedy od 1. listopadu do 31. března.

close info Profimedia zoom_in Kdy není potřeba povolení ke kácení?

Túje a zákon

Túje patří mezi jehličnany a často se vysazují v zahradách jako živé ploty. Jestliže se rozhodnete k jejich kácení na vlastní zahradě, je nejprve nutné posoudit jejich skutečné rozměry. Když nepřesahuje výše zmíněné parametry a nejsou součástí významného krajinného prvku, můžete je v zásadě pokácet bez povolení. Nicméně i zde platí výjimky a je třeba se přesvědčit o konkrétní situaci na vašem pozemku.

Výše pokut

Za nelegální kácení dřevin hrozí vysoké pokuty. Jejich konkrétní výše se odvíjí od závažnosti přestupku a může dosáhnout až několika desítek tisíc korun. V případě kácení většího počtu dřevin nebo těch, které jsou součástí významného krajinného prvku, může být pokuta ještě mnohem vyšší.

close info shutterstock.com zoom_in Za nelegální kácení dřevin hrozí vysoké pokuty. Jejich konkrétní výše se odvíjí od závažnosti přestupku a může dosáhnout až několika desítek tisíc korun.

Co dělat, když nemáte jistotu

V případě, že máte jisté pochybnosti, zda potřebujete pro kácení dřevin povolení, obraťte se na příslušný obecní úřad nebo na místně příslušný odbor životního prostředí krajského úřadu. Odpovědní pracovníci vám poskytnou potřebné informace a poradí vám, jak přesně postupovat.

Zdroje: www.tachovsky.denik.cz, www.portal.gov.cz, www.cizp.cz