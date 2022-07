Jak zlikvidovat kadeřavost broskvoní jednou provždy: Využijte křen a houby

Našli jste na vaší broskvoni zkroucené listy? Máte co dočinění s placatkou broskvoňovou (Taphrina deformans). Jak se téhle houbě můžete bránit a jak ji zlikvidovat?

Popravdě, houby jsou v případě stromů docela průšvih. A placatka broskvoňová není výjimkou. Nejenže výrazně snižuje úrodu broskví, ale zároveň dokáže celý strom doslova umořit. Nedivte se, že ten chudák kroutí listy, co to jde, aby vám dal najevo, že je v ohrožení. Pokud ani to nepomůže, určitě vás zarazí pohled na plody broskvoní, které bývají flekaté a praskají. Jestliže strom ani pak nezachráníte, do tří let je po něm…

Zkroucené listy znamenají velký problém. Zdroj: Profimedia

Nepřítel nikdy nespí...

Nejúčinnější způsob, jak se zbavit placatky broskvoňové jsou samozřejmě chemické fungicidy. Nebudeme zastírat, že jde o „vražedný koktejl“, který má spoustu vedlejších účinků, jako je například větší výskyt mědi v půdě. Ale věřte, že v případě tohoto silného nepřítele, je to potřeba. Placatka broskvoňová se totiž šíří už na jaře. Napadá květní pupeny a mladé listy, na kterých se během léta objeví bílý prášek. Hádejte, co to je? Vlákna houby, tazvané mycelium! Placatka se šíří po okolí a bohužel nezastaví ji ani mráz. Přezimuje totiž na kůře, v šupinách pupenů a na jaře udeří opět s novou silou. A tak se peklo neustále opakuje, dokud broskvoň sama nepodlehne svému tyranovi.

Plody napadeného stromu bývají také zdeformované. Zdroj: Profimedia

První pomoc

Chcete svému stromu pomoci? Nejúčinnější způsob je samozřejmě pomocí chemických fungicidů na bázi mědi, méně účinné jsou přípravky se sírou. Mezi osvědčené výrobky patří třeba Zdravá Broskev Plus, Kadeřavost Stop nebo Kuprikol. Zkusit můžete i sirné koncentráty s dusíkem, například Sulku Extra. Vadí vám chemie? Vyzkoušejte čistě přírodní přípravek Bio Plantella atur, který bojuje s placatkou broskvoňovou na bázi bylin a přesličky.

Nejúčinnější způsob, jak se zbavit placatky broskvoňové jsou samozřejmě chemické fungicidy. Zdroj: Profimedia

Jak to řešili naši předkové?

Dřív se chemie na zahradě moc neopoužívala a naši babičky a dědečkové si museli vypomoci sami. Jejich přírodní zbraně proti placatce broskvoňové také nebyly marné. Schválně, vyzkoušejte a uvidíte.

Křenová oáza

Křen má docela říz. A když ho zasadíte pod broskvoně, je šance, že ji před zákeřnou houbou ochrání. Pravdou je, že jedna rostlinka křenu nic nezmůže, proto nebuďte troškaři a vybudujte si pod broskvoní malou křenovou oázu.

Předkové věřili, že před kadeřavostí broskvoně ochrání křen. Zdroj: Profimedia

Trochu živin navíc…

Kadeřavostí strom ztrácí na síle. Proto mu dodejte porci energie, například dusíkatými hnjivy nebo jednoduše směsí vody a moči, která je na dusík bohatá. Broskvoně mají také rády vápník, který můžete doplnit například směsí dřevnatého popela.

Mulčování

Tímhle způsobem zamezíte růstu plevelu a travin pod stromem. Broskvoň má tak všechnu tu vlhkou a výživnou půdu jen sama pro sebe. A to zoufale potřebuje!

Mulčování podpoří sílu a obranyschopnost stromu. Zdroj: Profimedia

Odlehčená koruna

Vzdušnost unavenému stromu jen prospěje. Nejenom, že si odpočine, ale zároveň se zbytečně nevysílí, proto rozhodně nepodceňujte řez broskvoní.

Houba proti houbě

Víte o tom, že některé druhy hub se dají využít jako ochrana proti jiným houbovým predátorům? Jde zejména o houby rodu trichoderma. V USA se prodává speciální směs z těchto hub, která se stříká na napadené listy a zbavuje strom kadeřavosti.

Odolnější odrůdy

I mezi broskvoněmi existují partyzáni, kteří se nepřítele jen tak nebojí. Proti kadeřavosti jsou částečně odolné například odrůdy Amsdenova, Primissima Delbard, Májový květ, Rewin či Dorchester. Bohužel, v tomhle případě je to něco za něco. Většina těchto bělomasých odrůd totiž zase nemá tak kvalitní plody a nehodí se ke zpracovávání, ale jen k přímé konzumaci.

