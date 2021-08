Proč nasypat lógr z kafe do kompostu a na jaká další místa v zahradě je skvělý?

Věta, kterou používáme v životě tak často: „Pojď na kafe“. Pojí se nejen s vychutnáváním lahodného moku, ale je i o setkávání s přáteli, rodinou či známými. Dobrá káva nejen nakopne, ale její báječná vůně nás doslova omámí. Prostě kafe toho umí hodně, a to dokonce i na zahradě. Ať už se jedná o samotný nápoj nebo i zbylý lógr, budete překvapeni, kolika způsoby se dají využít!

Patříte mezi milovníky překapávané kávy nebo pořádného klasického „turka“? V tom případě jste často postaveni před otázku, co s lógrem. Určitě ho nevyhazujte do koše, je to totiž vzácná surovina pro všechny zahrádkáře.

Významná složka kompostu

Ať už si každý den připravujete šálek kávy nebo jste si všimli, že vaše nedaleká oblíbená kavárna začala vyhazovat sáčky použité kávy, bude pro vás zajímavé dozvědět se, proč by se měl lógr dávat do kompostu. Kávová sedlina je totiž přímo nadupaná dusíkem, který kompost nejen provzdušní, ale zároveň urychlí procesy kompostování a ještě přiláká tolik potřebné žížaly. Výsledný kompost obohatí o řadu minerálních látek a ještě bude mnohem výživnější. Jen buďte pozorní, aby nebyla kávová sedlina plesnivá a přidávejte ji na kompost v tenké vrstvě.

Levné a úžasné hnojivo

Použitou kávu můžete upotřebit i jako skvělé hnojivo. Dodáte tak půdě potřebný organický materiál, který zlepší její drenáž i provzdušnění. Lógr dokonce pomůže vašim pěstovaným plodinám k rychlejšímu růstu. Stačí ho jen lehce smíchat s půdou okolo rostlin. Podobnu službu vám může udělat i nedopitá zředěná káva.

Tip 1

Smícháním kávových zbytků se suchou trávou, slámou nebo suchými listy snížíte kyselost lógru a vytvoříte tak hnojivo, kterým dodáte do půdy hlavně dusík, draslík a hořčík. Štědře tak podpoříte zdraví vašich rostlin. Protože taková směs však postrádá fosfor a vápník, nedodá rostlinám energii k rozkvétání. V případě, že chcete vytvořit kompletní hnojivo pro kvetoucí rostliny, přidejte do této směsi ještě mletý vápenec nebo popel ze dřeva.

Tip 2

Pěstujete hortenzie? Čerstvý lógr jim přimíchejte přímo do půdy. Snížíte tak půdní pH a vyšší kyselost umožní květině vstřebat hliník. Květina tím získá sytě modré zbarvení.

Mulčování

Dalším nápadem pro použití zbytků kávy je mulčování rostlin. Pokud chcete jako podestýlku použít kávovou sedlinu, musíte ji nejprve důkladně osušit a pak už ji stačí jen opatrně nasypat kolem rostlin. Protože je poměrně lehká a není odolná proti poryvům větru, měli byste ji navíc zakrýt vrstvou silnějšího podestýlky, vhodná je třeba kůra. Mulčovací ošetření je dobré udělat před deštěm nebo zaléváním.

Kávová sedlina je skvělá jako mulč. Zdroj: profimedia.cz

Zbaví vás plevele a obtížných škůdců

Lógr jako takový dokáže zamezit růstu nechtěného plevele a navíc umí odradit škodlivé živočichy, jako jsou slimáci a hlemýždi. Nesnášejí totiž kofein a tak se vyhýbají půdě, kde se nachází. Dokonce odpuzuje také kočky, které alespoň nebudou používat vaše květinové a vegetariánské záhony jako podestýlku.

Patříte mezi pěstitele hlívy ústřičné?

Ve větším množství kávové sedliny se této zdravé houbě velmi dobře daří. Je potřeba nasbírat větší množství lógru, který nasypte do kyblíku a vložte do ní semínka hlívy. Poté vše prolijte vodou a do dna nádoby udělejte díru, ať se v něm nedrží stojatá voda. Průběžně zalévejte tak, aby kávová sedlina nikdy úplně nevyschla. Kvůli přístupu vzduchu ke kávovému podkladu se u vyšších kyblíků doporučuje udělat ještě několik otvorů po obvodu. Za pár dní se na povrchu vytvoří bílý potah. Jde o spory hlívy a je to známka toho, že vše probíhá tak, jak má. Za dalších pár dní se vyklubou ven hlavičky hub.

Tip

Kyblík zakryjte děravým víkem nebo jiným obalem. Díky otvorům se uvnitř kbelíku nevytváří oxid uhličitý. Zakrytý povrch vám spolehlivě ochrání rostoucí houby před přímým slunečním světlem a bude udržovat v nádobě tu správnou vlhkost. Jakmile houby začnou růst, můžete víko odstranit a sledovat, jak se vaší houbové úrodě daří.