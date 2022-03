Malý záhon plný velké krásy: Kakosty jsou sázka na jistotu. Jak je pěstovat

Kakost je poměrně oblíbená květina po celém světě. Vždy upoutá svými nádhernými a výraznými květy. Její pěstování není náročné a v posledních letech se zaslouženě vyhřívá na výsluní zahradnického zájmu.

Kakost (Geranium)

Kakosty jsou okrasné rostliny, které nikdy nepřehlédnete! A že máte z čeho vybírat! Je jich totiž pestrá nabídka všech možných druhů. Pro svůj dekorativní vzhled nacházejí uplatnění především jako zahradní květiny.



V případě, že chcete rostliny umístit na menší záhony, vyberte ty, které nejsou náchylné k chorobám a vypadají dlouhou dobu roku atraktivně. Zdroj: shutterstock.com

Vůbec se nerozmýšlejte a vysaďte kakost

S kakostem si vždy uděláte radost. Jde o naprosto spolehlivou a dlouhověkou trvalku, kterou často vlastní i nadšení sběratelé. A mohou si jich pořídit opravdu mnoho, protože některé kakosty si poradí se suchou půdou pod stromy, na přímém slunci i ve vlhkém stinném koutě. Pořiďte si je taky, protože kakosty vaši zahradu posunou o level výš.

Kakosty vám pokvetou buď dlouho, anebo dvakrát za rok

Až budete vybírat kakosty vhodné právě pro vás, pusťte svou fantazii na špacír. Vybírejte nejen podle tvaru květů, ale i podle kombinace barev. Možná vám bude díky šťastnému výběru hrát rozkvetlými barvami záhon po celou sezónu. V případě, že chcete rostliny umístit na menší záhony, vyberte rostliny, které nejsou náchylné k chorobám a vypadají dlouhou dobu roku atraktivně.

Okraje záhonů odekorujte nízkými druhy

Pokud chcete mít opravdu zajímavou zahradu, osázejte okraje záhonů kakosty. Uvidíte, že nebudete litovat! Všimne si jich každá návštěva! K těmto dekorativním výsadbám lze doporučit především kakost vznešený (Geranium magnificum), kakost Renardův (G. Renardii) a kakost krvavý (G. sanguineum). Pohledné polštáře vytváří například také odrůda kakostu krvavého (Max Frei).

Po odkvětu vyšší kakosty seřízněte, odmění se dalším květem

Můžete si pořídit druhy kakostů, které kvetou v sezóně i podruhé, jen je musíte hned po odkvětu seříznout. Zastupuje je například kakost himálajský (G. himalayense), různé odrůdy kakostu lučního (G. pratense Brookside a Mrs Kendall Clark) nebo odrůda Mayflower kakostu lesního (G. sylvaticum).

Kakostů je mnoho, vždy pro ně najdete správné místo

Kakosty si vždy vybírejte s ohledem na možnosti lokalit ve vaší zahradě. Z mnoha odrůd najdete třeba takovou rostlinu, která dokonale zvládá suchá a stinná místa nebo jiné potřebné podmínky.

V místech výsadby kakostu se vám zanedlouho vytvoří krásný hustý koberec. Zdroj: shutterstock.com

Můžete zvolit i kakost, který se sám zaseje

Mezi kakosty jsou druhy, které se sami vysemeňují. V tom případě sáhněte při výběru po kakostu oxfordském (G. x oxonianum Claridge Druce) nebo po bujně rostoucím a růžově kvetoucím kakostu uzlinkatém (G. nodosum). Ten si můžete dovolit dát na stinný záhon.

Obecné rady

V místech výsadby kakostu se vám zanedlouho vytvoří krásný hustý koberec. Nebude vás na takových místech trápit plevel, a navíc přiláká motýly a včely. Kakost je mrazuvzdorný až do -34 °C, nemusíte se tedy obávat, že by českou zimu nepřežil. Co se týká půdy, nepohrdne v podstatě žádným jejím typem.

Zdroje: www.bylinkopedie.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.living.iprima.cz