Jak donutit kaktus, aby krásně rozkvetl?

Kaktusy nejsou známy jen pro své trny, ale také pro nádherné květy. Ty se ovšem na bodavých zelených rostlinkách objeví jen zřídkakdy. Vyžadují totiž zvláštní péči. Kaktusy tak mohou být považovány za jednu z nejméně náročných rostlin, pokud v tom svém ovšem chcete probudit skutečnou krásu, bude třeba o něj více pečovat.

Mnozí je považují za nenáročné rostliny, které není třeba ani pravidelně zalívat. Kaktusy si skutečně žijí tak nějak svým životem a pozornost svých majitelů prakticky nevyžadují. Jde ale o mnohem víc než jen zelenou rostlinu pokrytou bodavými trny. Při správné péči totiž mohou rozkvést a zářit krásnými barvami.

Čas od času je možné narazit na rozkvetlý kaktus už v obchodě. V mnoha případech ovšem po jeho zakoupení dochází v domácích podmínkách k rychlému opadání květů. Jejich udržení či vypěstování rozhodně není tak úplně hračkou a nemusí se povést ani ostříleným zahrádkářům. Naděje na růst barevného květu může alespoň zvýšit dodržování určitých kroků.

Kaktusy sice nejsou náročné rostliny, jistou péči přece jen vyžadují Zdroj: Satakorn / Shutterstock.com

1. Po vodě neprahnou, zalévat se přesto musí

Kaktusy sice nejsou náročné rostliny, jistou péči přece jen vyžadují. Spousta lidí dokonce žije v domnění, že své bodavé kamarády nemusí vůbec zalévat. To je ale velký omyl. Kaktusy je vhodné zalévat jednou týdně, a to nejlépe ve večerních hodinách. Substrát by se měl nechal dostatečně provlhčit, přičemž nadbytečnou vodu, která z něj odteče, je třeba vylít.

2. Správné místo dělá krásný kaktus

Stejně jako mnoho dalších rostlin, i kaktusy ocení světlo. Bez přímého slunečního záření by nikdy nevykvetly. Je proto vhodné je umístit na parapet jižního okna, aby mělo dostatek světla po celý den. V létě jej dokonce můžete přesunout ven, pozor ale na déšť. Přemokření substrátu by kaktusu neudělalo dobře.

3. Výživu není radno podceňovat

Ani bez správné výživy to nepůjde. Kaktusy si veškeré živiny berou ze substrátu, v němž jsou zasazeni. Proto je potřeba do ní nejvýše třikrát do roka aplikovat speciální hnojivo na kaktusy. Existuje i možnost, jak se hnojivu vyhnout…

Kaktusy je třeba každoročně na jaře či v létě přesazovat, Zdroj: Vladimir Mijailovic / Shutterstock.com

4. Přesazení místo hnojiva

Rozhodnutí kaktusy nehnojit s sebou přináší jistou povinnost. Kaktusy je totiž třeba každoročně na jaře či v létě přesazovat, aby mohly čerpat živiny z čerstvé půdy. Operace je to velmi jednoduchá, je ale nutné dodržet přesný postup. Kaktus se vyjme z květináče a zbaví se starého substrátu. Následně se nechají několik dní kořeny zasychat. Poté se kaktus přesadí do nové hlíny, ale zalije se až zhruba za dva týdny.

5. Příprava na zimu i na jaro

Toto je opět jeden z kroků, na který se velmi často zapomíná. Během října je potřeba kaktus zazimovat. Stačí jej umístit do chladné místnosti, ve které se drží stálá teplota od 8 do dvanácti stupňů. Se začátkem jara je zase potřeba jej připravit na příchod teplé sezóny. Vraťte je proto na jejich oblíbené místo v bytě a vyčkejte. Až jeho vrchol zezelená a objeví se nové trny, zalijte ho vodou o teplotě zhruba 50 stupňů.

Pěstování kaktusů zkrátka není žádná věda, jen je třeba dívat se na ně jako na rostlinu, která si rovněž žádá svou péči. Ani při poskytnutí té nejlepší péče však není zaručeno, že se na ní objeví vytoužené květy. V tomhle případě jde tak trochu o sázku do loterie.

Zdroj: hobby.instory.cz a www.magazinzahrada.cz