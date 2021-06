Kala: Pěstovat ji není složité, ale i zkušení zahradníci se dopouštějí chyb

Kalu jsem dlouho neznala, dokud jsem neobjevila květinářství toho jména. Moje máma sice řikala, že jsou to smuteční květiny do vazeb věnců a pugétů na hroby, ale mě kala učarovala. Víte, jak královnu květin pěstovat?

Kala, kornoutice nebo kornoutovka?

Vše je správně. Nebo chcete-li latinu, pak jde o Zantedeschii aethiopica. Kala byla dříve zařazena do rodu ďáblík (Calla), tedy odtud její vžité jméno. Původem Jihoafričanka, nyní je ale rozšířená především v Austrálii, Novém Zélandu, Pacifiku i Karibiku. Ale i v mnoha dalších tropických oblastech amerického kontinentu.

Kala je ideální řezanou květinou, protože dlouho vydrží pěkná, čerstvě vypadající Zdroj: Anna Bogush / Shutterstock.com

Kala vyrůstá do výšky 60–100 cm, s dlouhými zelenými listy a stvoly vždy s jedním květem. V oblastech, kam se ve světě rozšířila, je někdy považována za invazivní. A není se čemu divit. Kala tvoří husté porosty, které nepropouští světlo, čímž hubí veškerou zeleň v okolí. Navíc všechny její části jsou jedovaté. A jak je to s těmi smutečními vazbami? Kala je ideální řezanou květinou, protože dlouho vydrží pěkná, čerstvě vypadající. Proto se používá nejen k poslednímu rozloučení, ale také do svatebních výzdob a kytic.

Jak na kalu v květináči?

Kaly se rozmnožují oddenky, takže pokud si ji chcete doma zasadit, v zahradnictví si je koupíte brzy na jaře, nebo si počkáte do léta na dospělé rostliny.

První chybou, kterou se zahradníci dopouštějí, je, že rostliny umisťují do stínu, nebo polostínu, kde je půda stále vlhká. Kala nemá ráda stín. Ve stínu vyrostou jen drobné listy a rostlina nepokvete. Proto si vyberte vhodné slunné stanoviště.

První chybou, kterou se zahradníci dopouštějí, je, že rostliny umisťují do stínu Zdroj: NataliaVo/Shutterstock.com

Další chybou je dát ji na příliš otevřené a větrné místo. Dlouhé, někdy i metrové stonky květů se ale ve větru lámou. Najděte jí stanoviště, kde bude z větrné strany chráněná. Pokud sázíte oddenek, umístěte jej asi do hloubky deseti centimetrů a pořádně prolejte vodou. Pěstovat jí můžete jako pokojovku, nebo ji po zmrzlých přesaďte ven. Pamatujte, že bude potřebovat dostatek místa. Chybou je sesadit ji do květináče s několika dalšími květinami. Na chvíli to bude pěkný pohled, ale brzy kala ryvalky ve svém okolí utlačí natolik, že nebudou mít možnost kvalitního růstu. Proto sazenice rostlin rozsaďte v půlmetrové vzdálenosti. Ať už jde o sazenice kaly nebo jiných rostlin. Dejte jí místo do výšky i šířky.

Na co při pěstění nezapomenout

Pamatujte, že chybou je nechat kaly stát ve vodě. Začnou zahnívat až uhynou. Potřebují spíš pravidelnou zálivku a vlhkost. Já bych volila dostatečně velký samozavlažovací květináč.

S hnojením můžete začít pod okamžiku, kdy vyrazí první výhonky, a poté každé tři až čtyři týdny.

V českých podmínkách je potřeba kaly, respektive jejich hlízy, přes zimu skladovat ve sklepě nebo jiném chladném tmavém místě, kde nemrzne. Chybou by rozhodně bylo přilepšit jim občasnou zálivkou. V tomto období nezalejvejte vůbec, naopak hlízy potřebují sucho.

Kaly lze také rozmnožovat semeny. Je to méně časté, protože dlouhé stonky s vadnoucími květy zahradníci obvykle odstřihnou, aby rostlina vypadala upraveně, nevysílila se a kvetla. Pokud byste se ale rozhodli několik květů ponechat. Květ uvadne a přemění se do zrajících plodů s velkými kuličkami semen, které můžete následující sezónu vysít. Pěstování kaly není náročné a květina se vám odmění nádhernými květy. Kornoutice africká má od přírody květy sněhově bílé se žlutou palicí vycházející ze středu, ale dnes existují í další varianty, které rozehrají váš záhon barvami.