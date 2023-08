Kalina: Kroutí se jí listy? Zasáhněte hned, než se to rozleze po celé zahradě

Kaliny jsou nádhernou ozdobou každé zahrady, ať už jsme se rozhodli pro divočejší, nebo jasně upravenou formu, pro zahrádku jako z časů našich babiček nebo pro moderní pojetí odpočinkového prostoru s perfektně udržovaným trávnkem. Jen si musíme dát pozor, aby se kalina nestala postrachem celé zahrady.

Kalina se zkrátka hodí kamkoliv. Tyto keře nebo i stromky zkrášlí jakýkoliv kout zahrady, jsou nenáročné na péči a zvláště její opadavé druhy se spokojí i s velmi skromnými podmínkami v souvislosti s půdou, v níž porostou. Stačí obyčejný kousek dobře osluněného pozemku a po dvou letech od zasazení si kaliny nemusíme prakticky vůbec všímat (v prvních letech musíme počítat s občasnou zálivkou).

I kalinu musíme chránit

I když jde o rostlinu velmi samostatnou, je potřeba mít na paměti, že jako každá součást přírody, i kalina může mít své nepřátele. A to navíc takové, kteří se brzy rozmnoží a mohou zničit celou zahradu. Proto nebude na škodu čas od času tyto nádherné a bohatě kvetoucí keře zkontrolovat, abychom předešli nejhoršímu. Co by se mohlo stát?

Zasáhněme včas

Jakmile zjistíme, že se kalině kroutí listy, je nejvyšší čas zasáhnout. Vždy jde o známku nějakého problému. V tom lepším případě se jedná o nedostatek nebo naopak přebytek vláhy. První případ vyřešíme zálivkou, o druhý se musí postarat příroda několika suchými dny. Listy se mohou kroutit také v příliš horkém dni, kdy se tak rostlina snaží uchránit poslední kapky vody, které v nich zbývají. I tento problém odezní sám od sebe. Pak je tady ale ještě možnost, že je kalina napadena mšicemi, a to není žádná drobnost.

Zákeřné mšice sněžné

Na kalině můžeme nejčastěji najít mšice sněžné, které na první pohled jen těžko odhalíme. Pomůže nám až důkladné prozkoumání spodní části listů, které v případě napadení vypadají, jako by byly zaprášené pudrem. Jsou to právě mšice, škůdci, kteří se živí tekutinou, proudící do listů, a to způsobuje jejich kroucení. Jestliže ale na listech najdete droboučké nafialovělé skvrnky, nepůjde s největší pravděpodobností o mšice, ale na vině budou třásněnky. Ať už jde o kterýkoliv druh škůdce, je třeba okamžitě zasáhnout, než se hmyz namnoží a zničí značnou část zahrady.

Na podzim nabídne kalina krásné červené plody Zdroj: Pixabay

Platí na ně mýdlo

Na mšice i třásněnky můžeme použít hned několik způsobů likvidace. Příznivce ekologičtějšího způsobu péče o zahrádku jistě potěší možnost použití tak zvaného insekticidního mýdla. Jde vlastně o mýdlovou vodu, kdy postižený keř důkladně postříkáme roztokem, vyrobeným rozpuštěním dvou až tří lžic nastrouhaného obyčejného mýdla v jednom litru vody. Musíme ale mít na paměti, že tento prostředek platí jen na ty jedince, kteří se s ním dostanou do přímého kontaktu. Je tedy nutné aplikovat jej opravdu pečlivě.

S chemií opatrně

Další variantou je pak samozřejmě razantnější postřik průmyslově vyráběnými insekticidy. V tomto případě je ale potřeba zajistit, abychom se zbavili hlavně škůdců a co nejméně ublížili užitečným druhům, jako jsou berušky a další. Ostatně právě berušky jsou jednou z velmi výhodných možností, jak bojovat proti množení mšic. Jde o jejich přirozené predátory, takže podporou jejich přítomnosti na zahradě můžeme předejít všem zmiňovaným problémům se škůdci. Příroda je zkrátka geniální.

Rozhovor s Markétou Vlčkovou, lékařkou a členkou České mykologické společnosti, si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha přímo TADY:

Zdroje: gardeningknowhow, sungardening, insterne