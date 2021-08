Kam můžete v Česku vyrazit na samosběr zeleniny? Ceny jsou až neuvěřitelně nízké

Samosběr zeleniny a ovoce se rok od roku těší čím dál tím větší popularitě. Není divu. Ceny jsou až o dvě třetiny nižší než na pultech tuzemských obchodů, na vlastní oči vidíte, kde jsou plodiny pěstovány a ještě si můžete dát kávu s farmářem. Kam na samosběr zeleniny vyrazit?

Zelenina bez chemie a s chutí takovou, jakou si pamatují naše babičky. To je další důvod, proč dát samosběru šanci. Farmy po celém Česku nabízejí hlavně mrkev, cibuli, zelí, červenou řepu nebo melouny. „Chceme hlavně cibuli. Pár pytlů si vezmeme. Když v obchodě stojí devatenáct korun a tady čtyři? To se vyplatí. Navíc z loňského samosběru nám vydržela až do letošního července. Je to kvalita,“ zdůvodnili svůj příjezd na farmu u Těšetic-Vojnic nedaleko Olomouce matka se synem z Lipníka nad Bečvou.

Rodiny s dětmi i agresivní sběrači

Mrkev za 4 koruny a rajčata za 8 Kč za kilogram. Takové ceny v supermarketech rozhodně neuvidíte. Jsou hlavním lákadlem pro všechny, kteří se nebojí obléct pracovní oděv a na poli strávit několik hodin. Na samosběru tak uvidíte nejen důchodce, ale také rodiny s dětmi a nadšence do BIO produktů bez vlastní zahrádky. Avšak počítejte i s tím, že sklizeň vlastníma rukama může u některých jedinců vyvolat bojovnou náladu. „Je to šílenost, přitom zeleniny je dostatek. Někteří lidé se chovali agresivně, byli netrpěliví, aby se i na ně dostalo. Věříme, že se to v dalších dnech uklidní. První den je vždycky nejhorší,“ hodnotil start samosběru pěstitel Ladislav Kašpar.

Mrkev vydrží dlouho na záhoně i ve sklepě. Před uskladněním ji však nečistěte. Zdroj: Shutterstock.com / Aynur_sib

Kam na samosběr zeleniny

Pokud se toužíte vydat na samosběr, vždy si na stránkách dané farmy zkontrolujte termíny a čas. Pokud prší, samosběry neprobíhají.

Samosběr zeleniny Vojnice

Těšetice-Vojnice, Olomoucký kraj

Zde samosběr odstartoval 25. srpna. Díky velké mediální podpoře sem v první den přijelo tisíce lidí z celé České republiky. K dostání je mrkev, petržel, červená řepa, cibule, dýně, okurky, cukety, rajčata a kukuřice. Odvést si můžete také melouny. Od září si budete moci nasbírat také krouhárenské zelí. Farma má otevřeno od úterý do neděle od 9:00 do 18:00.

www.samosberzeleninyolomoucvojnice.cz

Farma Vraňany

Vraňany, okres Mělník, Středočeský kraj

Farma během léta nabízí samosběr jahod, hrášku nebo okurek. Momentálně si můžete přijít nasbírat cibuli. Cena samosběru je 10,-Kč/kg. Aby vám termíny neutekly, sledujte webovou nebo facebookovou stránku farmy.

www.farmavranany.cz

Statek Malejov

Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

V pátek 27. 8. 2021 si od 15:00 do 19:00 hodin můžete nasbírat cibuli. Za kilo zaplatíte 9 korun. Pokud samosběr nestíháte, nevěště hlavu. Majitelé statku připravují tradiční podzimní prodeje, na kterých si můžete koupit brambory na uskladnění, krmné brambory, česnek, cibuli a mák. Pro aktuální informace sledujte jejich webovou stránku.

www.statek-malejov.cz

Farma Lička

Sedlnice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Pro zeleninu a ovoce si můžete přijet v sobotu od 8 do 12 hodin. Farma nabízí rybíz, zelí, kapustu, kedlubny, cukety, červenou řepu, mangold, mrkev, brambory, rajčata, papriky, bylinky a květiny. Ceny pěstitelé nezveřejnili. Aktuální informace najdete na jejich webu.

www.farmalicka.cz

Klička Osík

Osík, okres Svitavy, Pardubický kraj

Farma nabízí samosběr cibule, který má odstartovat v září. Vše ale záleží na předpovědi počasí. „Přesný termín samosběru cibule nelze zatím přesně určit. Cibule budeme mít dostatek, ale ještě není zralá," informují na svých webových stránkách.

www.klicka-osik.cz

Farmy nabízejí i cukety. Zdroj: Mariia Boiko / Shuttershock

Co si na samosběr vzít

Na samosběr si vezměte vlastní bedýnky, kbelíky nebo pytle. Oblečte si pracovní oděv a rukavice. Jakmile budete mít zeleninu nasbíranou, přinesete ji k váze, kde vám ji zváží, zaplatíte a doma si už můžete pochutnávat na zelenině či ovoci přímo od pěstitele.

