Chcete si na zahradě pěstovat vlastní fíkovník? Poradíme vám, kam tuto exotickou rostlinu zasadit a vybrat jí ideální stanoviště.

Toužíte po vlastních sladkých fících přímo ze zahrady? Výběr správného místa pro výsadbu fíkovníku je klíčový pro jeho úspěšné pěstování. Jakou lokalitu mu tedy dopřát a která rostlina pro vás může být spolehlivým indikátorem?

Fíkovník smokvoň

Svým původem pochází tento fíkovník neboli Ficus carica z jižního Španělska, Balkánského poloostrova a z jihovýchodní Asie. V současnosti se bohatě vyskytuje v oblasti celého Středomoří. Fíkovník je poměrně nenáročný k pěstování, stačí dodržet jen pár základních věcí.

close info Profimedia zoom_in Při výběru fíkovníku se zaměřte na mrazuvzdornost a samosprašnost.

Díky šlechtění existuje mnoho odrůd, které nepotřebují k opylení hmyz, jsou odolné vůči mrazu a plodí chutné a sladké fíky. Na našem trhu si můžete většinou vybrat druhy s konkrétní barvou plodů, a to od žluté přes zelenou, až po fialovou či modrou.

Fíkovník roste jako opadavý keř nebo menší strom, který běžně dosahuje výšky 0,5 až 3 m a má rozložitou korunu. Proto do budoucna počítejte s potřebným prostorem.

Jak vybrat správnou odrůdu

Při výběru fíkovníku se zaměřte na mrazuvzdornost a samosprašnost. Mezi oblíbené a odolné odrůdy patří například White Marseiiles, Brown Turkey, Troja, Dotato, Hardy Chicago, Violette Dauphine, Trojano nebo Bornholm.

Ideální stanoviště pro fíkovník

Fíkovník pochází z teplých oblastí, proto ocení dostatek slunce a chráněné místo před větrem. Ideální je jižní stěna domu nebo plot, kde se celý den kumuluje teplo. Vždy je lepší vysazovat rostlinu, která dosáhla alespoň 3 let, lépe se uchytí. Mladší rostliny jsou citlivější a méně odolnější.

Indikátorem je vinná réva

Skvělým indikátorem je vinná réva. Pokud se na vašem pozemku daří v některých lokalitách této rostlině, bude tam pravděpodobně prospívat i fíkovník. Obě plodiny mají podobné nároky na stanoviště.

Vhodný substrát je nepostradatelný

Nejvíce vyhovuje fíkovníku dobře propustný substrát složený z kvalitního kompostu, listovky, písku a jílu, který si snadno namícháte i sami. Můžete přidat i trochu rozpustného hnojiva, nejlépe na organické bázi.

close info korkeng / Shutterstock.com zoom_in Fíkovník pochází z teplých oblastí, proto ocení dostatek slunce a chráněné místo před větrem.

Jak na zálivku

Ačkoliv je fíkovník velmi odolný suchému počasí, pro vznik a dozrání kvalitních plodů je nesmírně důležitá pravidelná zálivka. Pokud by měl fíkovník málo vláhy, mohly by fíky před dozráním zbytečně opadat, anebo by byly málo šťavnaté.

Během horkých dní tedy plodící rostlinu zalévejte i 2x denně, obzvlášť je-li v nádobě. Fíkovník vysazený přímo do země zalévat tolik nemusíte, záleží na počasí.

Nikdy také nezalévejte studenou vodou, ušetříte rostlinu teplotního šoku, kdy by mohla přijít o listy. Během zimy zalévejte fíkovník jen občas, předejdete tak případným hnilobám.

Zazimování

Během zimy byste měli rostliny pěstované venku vždy ochránit před silnými mrazy. Nahrňte ke kořenům vyšší vrstvu zeminy a kmen obalte netkanou textilií. Fíkovník v nádobě postavte do chladnější a tmavé místnosti s teplotou okolo 10 °C.

