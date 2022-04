Kam zasadit vistárii? Kvůli zbytečným chybám v pěstování vám nepokvete

Obří liána a jedna z nejkrásnějších popínavých dřevin, která by neměla chybět na vaší zahradě! Jedná se o vistárii, která má až půlmetrové hrozny bílých, fialových či růžových květů, ze kterých doslova přechází zrak. Kam a jak ji nejlépe zasadit?

Vistárie nepřehlédnutelně ozdobí jak vstup do domu, tak i balkon, pergolu, skvěle vynikne u stěny budovy, obejme sloupy a ozdobí zídky v zahradě. Nejvíce se ji daří na slunci a někde, kde je chráněná před větrem. Zaslouží si i místo, které je dominantní, prostorné a zaujme. Důležité je zajistit rostlině pravidelný střih a navádění. V takovém případě může dosáhnout věku až 100 let! Doporučuje se také přihnojovat fosforečným a draselným hnojivem, které podpoří pevnost větví a bohatý květ. Její krása tak opravdu vynikne a bude mít mnoho obdivovatelů, stejně jako vy, zdárný pěstitel. Vyvarujte se však zbytečných přešlapů!

Jak získala své krásně znělé jméno

Její latinské jméno Wisteria pochází z východní části USA a východní Asie. K nám do Evropy se rostlina dostala kolem roku 1816. Zahrnuje devět druhů listnatých, opadavých lián z čeledi bobovitých. Pojmenování získala během 19. století díky americkému přírodovědci Casparu Wistarovi. V angličtině byl vyslovován jako Wister, což pravděpodobně dalo vznik názvu Wisteria.

Bujně rostoucí a úžasně vypadající liány s ovíjivými kmeny a větvemi mají lichozpeřené, střídavé listy dlouhé až 30 cm. Zdroj: shutterstock.com

Vistárie se vždy ráda s jistotou opře a pak hned i popne

Bujně rostoucí a úžasně vypadající liány s ovíjivými kmeny a větvemi mají lichozpeřené, střídavé listy dlouhé až 30 cm. Vistárie nemá úponky ani přísavné destičky, a proto by měla mít možnost opory. Svými šlahounovitými letorosty se po opěrné konstrukci ovíjí a velmi jí to prospívá a baví.

Dejte vistáriím správnou zeminu

Vistárie ocení výsluní a propustnou, výživnou půdu vylepšenou prohnojením kompostem, s přídavkem písku. Půda by měla být s neutrální až mírně zásaditou reakcí. Rostliny určené k pěstování vysazujte právě teď na jaře, a to v bezlistém stavu. Je to důležité, protože se vám lépe a snadněji ujmou.

Nejprve vyhlubte jámu širokou a hlubokou asi tak 60 cm o šířce 50 cm. Na dno dejte 10 cm štěrkové drenáže, aby nedocházelo k přemokření. Při jarní výsadbě nezapomeňte na důkladnou zálivku, což platí po celou vegetační sezónu.

Něco o jedněch z nejkrásnějších květů

Vistárie většinou poprvé vykvetou po třech až osmi letech od výsadby. Samozřejmě se to odvíjí od konkrétního druhu, způsobu množení, řezu a hnojení. Přestože se jedná o teplomilné dřeviny, jsou v tuzemských podmínkách mrazuvzdorné. Riziko umrznutí hrozí jen v dlouhodobých a tuhých zimách, ale během krátké doby vistárie většinou opět obrostou. Květenství tvoří většinou převislé hrozny, dlouhé 20 až 80 cm, které rozkvétají postupně od shora dolů, u některých odrůd se otevírají současně.

Na podzim keř ozdobí dlouhé ploché šedě plstnaté lusky. Dejte pozor, jsou jedovaté! Zdroj: shutterstock.com

Vaši zahradu budou zdobit od května do června a často opakovaně ještě v srpnu nebo v září. Období květu vás bude provázet nádhernou vůní, která se bude linout po širokém okolí. Na podzim keř ozdobí dlouhé ploché šedě plstnaté lusky. Dejte pozor, jsou jedovaté! Nenechávejte je proto v dosahu dětí, způsobují nepříjemné zažívací potíže. Při závanu větru lusky lehce šustí a vydávají podobný zvuk jako stébla bambusu.

Zdroje: www.co-s-zivotem.webnode.cz, www.pestik.cz, www.portal-bydleni.cz