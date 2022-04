Fatální chyby při pěstování kamčatské borůvky: Neděláte je taky?

Kdo by nemiloval borůvky. Už jako děti jsme se těšili, až vyrazíme s babičkou o prázdninách do lesa a budeme mít modré pusy a prsty od této lahodné zdravé pochoutky. Co ale teď, když je do lesa daleko a borůvky ze supermarketu jsou nejen drahé, ale nejsou ani tak dobré? Vypěstujte si domácí!

Pokud jste zkoušeli vypěstovat zahradní borůvky, ale nedařilo se vám to, kamčatská borůvka neboli zimolez kamčatský vám tento problém vyřeší a z jeho bohaté úrody budete nadšeni! Pamatujte však, že z botanického hlediska nemá tato rostlinka s borůvkou nic společného.

Plody chutnají jako borůvky

Možná jste na zahradách u sousedů viděli keře obrostlé borůvkami a říkali jste si, jak se jim je podařilo vypěstovat. Odpověď je jednoduchá. Jedná se právě o zimolez kamčatský, který je jedinečný tím, že barva jeho plodů připomíná borůvky a stejně tak i chutnají.

Borůvky kamčatské jsou velmi zdravé. Můžete je jíst čerstvé, zamrazit je, vařit nebo z nich udělat šťávu. Zdroj: Shutterstock

Zimolez nepotřebuje kyselou půdu

Zimolez na rozdíl od borůvky nepotřebuje kyselou půdu a stačí mu obyčejný zahradní substrát. Nevadí mu ani sucho a polostín. Je světlomilný, tudíž v zastíněných polohách nebude tolik plodit, ale bude o to více olistěný. Navíc klidně může dorůst do výšky až dvou metrů a žít několik desítek let. Plodí brzy na jaře a na konci května. Většinou tak tyto borůvky sklízíte už před jahodami.

Pořiďte si aspoň dva

Zimolez potřebuje opylovače, tudíž je ideální zasadit dva keře různé odrůdy. Vsaďte na Amur a Altaj, nemůžete pak šlápnout vedle. Amur má velké šťavnaté plody a plodí v polovině května a na Altaj se středními plody se můžete těšit v polovině května.

Borůvky kamčatské je ideální vysadit na podzim nebo brzy z jara. Zdroj: Shutterstock

Kdy sázet?

Borůvky kamčatské je ideální vysadit na podzim nebo brzy z jara. Mezi keři stačí vzdálenost metr a půl až dva a plodí od tří let. Přihnojujte plným hnojivem a na podzim dobrým kompostem. Každé čtyři roky ho prosvětlete řezem. Plody se tak budou tvořit drobnější, ale povzbudíte rostliny k silnému plození. První řez dělejte do dvou let, abyste měli pravidelnou úrodu. Ideální doba řezu je podzim, když zimolezu opadají listy, ale vhodné je i brzké jaro.

Plody jsou plné vitamínů

Borůvky kamčatské jsou navíc velmi zdravé. Můžete je jíst čerstvé, zamrazit je, vařit a i z nich udělat šťávu. Mají vysoký obsah vitamínu C, A a P. Obsahují i karotenoidy a vitaminy B1 a B2. Zapomenout nesmí na na draslík, sodík, měď i železo.

Zdroj:www.dama.cz, www.izahradkar.cz, www.izahradkar.cz