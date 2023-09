Kamélie: Proč je anglické zahradnice tak milují? Podívejte se

Proč milují Angličanky kamélie je docela jasné a jistě na to také rychle přijdete. Především až zjistíte, co taková kamélie potřebuje. Její květy jsou okouzlující a s trochou zahradnického umu si je vypěstujete i vy.

Kamélie jsou ohromně zdobné dřeviny, které pochází z Dálného Východu a vybírat lze ze zhruba 250 druhů. Jsou to okrasné dřeviny patřící do čeledi čajovníkovitých. Díky své oblíbenosti je rostlina už stovky let v rukou zahradníků a šlechtitelů, kteří svou nezkrotnou touhou a pílí dokázali rozšířit paletu kamélií o stovky odrůd a hybridů.

Podívejte, jak se pěstují kamélie v Anglii. I když se podmínky k pěstění v Británii velmi liší, nechejte se inspirovat. Možná vás kamélie oslní natolik, že se rozhodnete dát jim šanci. Toto video najdete na YouTube na kanálu Waling Talking Gardeners:

Kyselomilné krásky

Všem bez výjimek učarují nádherné a často bohaté květy, které se na stromcích objevují především v květnu a červnu, vzhledem k velikému množství druhů a odrůd existují i takové, které kvetou častěji, déle nebo několikrát do roka. Nejčastěji pěstovaná kamélie japonská vyžaduje pohostinné stanoviště a také dostatek vláhy. Stejně jako azalky a rododendrony i kamélie jsou kyselomilné a vyžadují pH mezi 4,5 až 5,5. I to byste jistě dokázali rostlině zajistit, tak kde je ten kámen úrazu?

Do mírné zimy

Kamélie jsou sice částečně mrazuvzdorné, ale často pouze do -9 °C. Pro české milovníky kamélií to znamená starosti, ale pro Angličany, kteří mají zimy mírné ovlivněné teplým golfským proudem a počasím bohatým na srážky, je tato nádherná dřevina ideální. Kamélie navíc milují chládek a stálé teploty bez velkých výkyvů i během léta.

Květy všech kamélií jsou prostě rozkošné. Zdroj: Profimedia

Náročné citlivky

I v českých podmínkách lze kamélie pěstovat ve velkých nádobách a s vědomím toho, že nedorostou více než dvou metrů. I když je letnění možné, víceméně celoročním stanovištěm musí být skleník nebo zimní zahrada, jelikož rostlina potřebuje ochránit, ale vyšší pokojové teploty jí také nesvědčí.

U nás proto platí za citlivky, které jsou velmi náročné, ale své šikovné opatrovníky každý rok bez výjimky potěší fantastickými květy, kterými je celá rostlina doslova obsypaná. Pokud jim máte co nabídnout, vyzkoušejte jejich pěstování, za vaši péči se skutečně bohatě odvděčí.

