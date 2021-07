Jak vytvořit úchvatné zahradní kamenné cesty levně a svépomocí. Inspirujte se!

Jednotlivé prostory každé zahrady jsou většinou protkány mnoha cestičkami. Usnadňují pohyb a jsou spojkou s obytným prostorem. Udávají celkový vzhled a styl, a proto je dobré nepodcenit, který materiál je zvolen k jejich vytvoření. Přírodní vzhled nenaruší kamenné zahradní cesty, které jsou velmi estetické a půvabné.

Zvolte správné umístění

Než se pustíte do zvelebení vaší zahrady cestami je lepší si pořádně a předem rozmyslet, kudy povedou. Vždy se řiďte tím, kudy nejvíce chodíte a neplánujte zbytečné kroutící se stezky. Ztížily byste si budování a jejich údržba by byla o dost složitější. Nezapomínejte, že kolem nich většinou roste tráva, která by se vám obtížně sekala. A hlavně byste si stejně zkracovali cestu a zbytečně si ničili udržovaný trávník.

Než se pustíte do zvelebení vaší zahrady cestami je lepší si pořádně a předem rozmyslet, kudy povedou. Zdroj: shutterstock.com

Cesty a pěšiny by měly mít svůj účel a smysl, aby umožňovaly pohodlně se přemisťovat na důležitá místa v zahradě a také, aby se po nich pohodlně chodilo. Pak už stačí jen přiložit ruce k dílu a šikovně zapojit fantazii.

Surovin je celá škála, ale kámen je kámen

Výstavbu cest můžete udělat ze štěrku, z betonových dlaždic, ze dřeva i z kamenů. Jednotlivé matriály lze i různě kombinovat. Kámen však vdechne vaší zahradě jistý dojem poetiky a bude se nádherně pojit s květinami a rostlinami. Přece jenom je to přírodní materiál. Jakmile budete mít vymyšlený systém cest, stačí už jen vypočítat, kolik a kterého druhu kamene budete asi potřebovat.

Cesty a pěšiny by měly mít svůj účel a smysl. Zdroj: shutterstock.com

Pro svépomocnou výstavbu cestiček je nejvhodnější kombinace dvou materiálů, takže kameny doplňte štěrkem či jiným materiálem, kterým je vhodné vysypat meziprostory. Když pustíte svou představivost na špacír, můžete tvořit zajímavé a poutavé mozaiky. A každá cesta nemusí být stejná. Kombinujte, vaše zahrada bude více atraktivní.

Výstavbu cest můžete udělat ze štěrku, z betonových dlaždic, ze dřeva i z kamenů. Zdroj: shutterstock.com

Jak na to

Jakmile si zvolíte kámen, vykopejte do trávníku cesty tak o 5 až 10 cm, které budou hlubší, než je výška kamenů. Nejprve do nejspodnější vrstvy vysypejte hrubší štěrkový materiál a na něj lehkou vrstvu jemnějšího drobného štěrku, můžete použít i písek. Poté můžete začít s položením základních kamenů, které pečlivě do této vrstvy vkládejte. Skuliny mezi jednotlivými kameny můžete vyspárovat betonem, vysypat dalším sypkým materiálem, nebo drobnými kamínky či oblázky. Kdo je větší odvážlivec, má možnost do mezer vsadit rovnoměrně trávu či mech. Nosné kameny budete mít zpevněné.

Kdo je větší odvážlivec, má možnost do mezer vsadit rovnoměrně trávu či mech. Zdroj: shutterstock.com

Chůze po tvrdém či měkkém?

Nejjednodušeji provedené zahradní cesty představují většinou chůzi po měkkém. Pěšiny tedy můžete vysypat pouze samotným štěrkem, pískem, oblázky nebo mulčem. Použít lze i drť z cihel či z keramické střešní krytiny. Právě takové povrchy jsou při chůzi měkké. A měli byte je stále udržovat a obnovovat dosypáváním materiálu.

Velice příjemně působí na lidská chodidla i dřevo, kterým vaši zahradu také vyšperkuje. Samozřejmě nejměkčím možným materiálem je upravovaný trávník. A i tak lze vlastně cesty a pěšiny koncipovat. Pak stačí k výrobě použít pouze obrubníky či palisády, kterými pěšinu vymezíme. To je vše. Měkké cesty nejsou tolik formální a mají volnější formu.