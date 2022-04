Chybné hnojení může kanadskou borůvku zničit. Neděláte fatální chybu?

Kanadská borůvka je oblíbeným a vyhledávaným hitem! Nejen pro svou neodolatelnou chuť a blahodárný přínos pro zdraví, ale často je dominantní ozdobou nejedné letní zahrady. Abyste se každoročně mohli těšit z jejich bohaté úrody, dbejte na správné hnojení.

Chcete mít borůvky stále po ruce a užívat si je z vlastních zdrojů? Staňte se samozásobiteli a dejte se na její pěstování. Nejoblíbenější je kanadská borůvka, která dostala svůj název podle země původu. Jedná se o kulturní borůvku s botanickým názvem borůvka chocholičnatá (Vaccinium corymbosum) a její pěstování vyžaduje drobné zvláštnosti.

Vyberte si správné sazenice

Při nákupu kanadských borůvek počítejte s tím, že je lepší si rovnou pořídit dva až tři keříky. Důvodem je částečná cizosprašnost, která přímo ovlivňuje množství celkové úrody. Jestliže chcete prodloužit dobu sklizně, zasaďte současně odrůdy rané i pozdní. V každém případě vysaďte vždy keříky, které kvetou v přibližně stejnou dobu v těsné blízkosti, aby mohlo dojít k vzájemnému sprášení.

Na vhodném stanovišti také záleží

Borůvky potřebují pro svůj zdravý vývoj slunné místo s vyšší vlhkostí vzduchu. Dobře zvládají i polostín, ale méně a později plodí a plody nejsou tak sladké. Místo by mělo být chráněno před silným větrem. Pěstování se nedoporučuje v blízkosti vody nebo mezi svahy, kde bývá nejčastěji větrno.

Vždy kyselá půda

Kanadským borůvkám svědčí jedině kyselá lehce propustná půda, na to vždy pamatujte. Proto jim vždy dopřejte dostatek čisté rašeliny s pravidelnou dodávkou živin s kyselou reakcí. Možné je přidat i menší množství kompostu, drcenou kůru, křemičitý písek, smrkovou nebo borovou hrabanku. Můžete si pořídit také přímo substrát připravený pro kyselomilné dřeviny. Pozor na těžší jílovitou půdu, velice se v ní zpomaluje růst kořenů, někdy se i zcela zastaví.

Výsadbové místo potřebuje připravit

Jestliže jste se rozhodli pro výsadbu maximálně tří keřů, bude stačit vykopat pouze jámy, při větším množství vysazovaných rostlin je lepší připravit rovnou celý příkop. V místech s těžkou půdou byste měli před výsadbou borůvek původní zeminu odebrat a vyměnit za vhodný substrát a pak dostatečně zalít. Šířka výsadbové jámy či příkopu by měla být minimálně 80 cm a vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami by měla být alespoň 100 cm. Hloubka jámy stačí kolem 40 cm, v případě silně vápenitých půd je vhodnější udělat jámu ještě hlubší, anebo lépe do takové půdy vůbec nesázet.

Vzniklou jámu oddělte od okolní zeminy, která je pro pěstování borůvek nevhodná, folií. Dno vysypte nejprve štěrkem, který bude sloužit jako drenáž. Následně dejte vrstvu rašeliny s přídavkem písku či kompostu a vysaďte všechny keříky. Na závěr pro udržení dostatečné a potřebné vlhkosti zahrňte poslední vrstvou z mulčovací kůry.

Borůvka potřebuje hnojení, ale na jisté přísady si dejte pozor!

Borůvkové keříky jsou poměrně náročné na vláhu, ovšem nemají rády přemokření. Bohatou zálivku jim dodávejte hlavně před sklizní. Díky tomu budete sklízet větší a šťavnatější plody.

Žádné hnojivo na borůvky by v žádném případě nemělo obsahovat vápník (Ca) a chlór (Cl). Naopak mu velmi svědčí jakákoliv přítomnost železa. Hnojení by mělo probíhat brzy z jara, v době tvořících se poupat a po odkvětu. K přihnojování můžete použít hnojivo určené speciálně pro kanadské borůvky a jiné kyselomilné rostliny, ze kterého se pomalu uvolňuje dusík, který je důležitý v období vegetačního růstu. Okamžitou výživu poskytne rostlinám hnojivo ředitelné vodou. V druhé polovině léta použijte podzimní hnojivo, které je bohatší na draslík.

