Jak pěstovat kanadské borůvky: Hnojíte správně a neděláte obvyklou letní chybu?

Borůvky se řadí mezi 20 nejzdravějších druhů ovoce. Tak proč je nemít na vlastní zahrádce! Velké modré plody jsou sladkou odměnou pro každého z nás. Kanadská borůvka se pěstuje snadno a nenáročně, jen dbejte na správné hnojení.

Při výběru je už dopředu počítat s tím, že jeden keř vám stačit nebude. Borůvky budou nejen dekorativním prvkem vaší zahrady, ale ještě k tomu budete mít báječné modré plody hned po ruce. A není nic lepšího, než čerstvě utržená borůvka.

Borůvka chocholičnatá (Vaccinium corymbosum)

Většinou je známá pod názvem kanadská borůvka a je z čeledi vřesovcovitých. Pochází ze Severní Ameriky a v Evropě už běžně zdomácněla. Na zahradě slouží jako okrasná rostlina, ale zároveň jako plodící dřevina se zdravými plody. Stačí jen dodržet pár základních postupů.

Borůvky jsou bohatým zdrojem vitamínů, minerálních látek a jsou plné antioxidantů. Zdroj: JoannaTkaczuk/shutterstock.com

Borůvky jsou všelék

Borůvky jsou bohatým zdrojem vitamínů, minerálních látek a jsou plné antioxidantů. Posilují obranyschopnost, zpevňují stěny cév a snižují hladinu cholesterolu. Kromě jiného také zlepšují trávení, uleví od zácpy a zbaví vás průjmu. U dětí podporují růst kostí a účinkují proti škrkavkám i dětským roupům. Jsou výbornou prevencí některých druhů rakoviny, zánětu močových cest i mrtvice. Pozitivně ovlivňují paměť, zpomalují proces stárnutí, udržují zdravý zrak a říká se, že prodlužují život.

Kde vysadit

Kanadské borůvky můžete vysazovat po celý rok, a to i na podzim. Vyhovují jim spíše slunná místa, díky nimž budou jejich plody mnohem více vyzrálejší, chutnější a voňavější. Snesou i polostín, ale celková úroda bude o něco menší a pozdější. Borůvky lze s úspěchem pěstovat i v nádobách na balkonech či terasách.

Co borůvky potřebují k dobrému růstu

Borůvkám se nejlépe daří v dobře propustné, lehké a kyselé půdě. V těžší jílovité půdě se růst jejich kořenů prudce zpomaluje, až zastavuje. Zemina v běžné zahradě obvykle borůvkám nevyhovuje, a proto je potřeba místo připravit ze speciálních substrátů. Protože tyto rostliny vydrží na svém stanovišti klidně i dvacet let, přípravu nepodceňte a buďte důslední. Po celou dobu je jim nutné zajistit dostatečnou kyselost půdy v oblasti kořenů. V případě výsadby jedné či dvou rostlin je možné vykopat pouze jednu větší jámu, při větším množství vysazovaných rostlin je lepší vykopat celý příkop. Na dno nasypte vrstvu hrubého štěrku pro přerušení vzlínání vody. V místech s těžkou půdou před výsadbou borůvek původní zeminu odeberte a vyměňte ji za vhodný substrát.

Borůvky hnojte víckrát za vegetační období. Zdroj: vladdon/shutterstock.com

Hnojení borůvek

Protože borůvky ke svému životu prostě kyselost potřebují po celý rok, zajistěte jim ho i vhodným hnojivem, kterým vyhnojte i vykopaný prostor před samotnou výsadbou. Dnes je jich na trhu nepřeberné množství. Hnojivo pro kyselomilné rostliny je podpoří ve zdravém růstu a bohatém plození, protože většinou obsahují organickou formu dusíku, zabraňují nežádoucímu přehnojení a současně pomáhají reguluvat vodní režim rostlin. A víte, jaký prvek by měla použitá hnojiva obsahovat? Je to železo! Jeho přítomnost je nesmírně prospěšná. Borůvky hnojte víckrát za vegetační období. Začít můžete obvykle už v první polovině května a pak pokračujte ve dvoutýdenních intervalech až do druhé poloviny června.

Vyvarujte se chyb při hnojení

Zhruba od druhé poloviny června je dobré nahradit dusík dalším životně důležitým prvkem, a to je draslík, který zařídí rostlinám bezpečné přezimování díky zpevnění buněk a vyzrání pletiv. Obzvláště velký pozor si dejte, aby žádné hnojivo neobsahovalo vápník a chlór, ty borůvkám vůbec neprospívají.

