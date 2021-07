Co s muchovníkem a kanadskou borůvkou právě teď. Tohle domácí hnojivo je zázrak

Muchovník a kanadská borůvka již patří mezi stálice na českých zahrádkách. I když mezi sebou bojují v soutěži oblíbenosti, oba dva keře se mohou pyšnit chutnými a zdravím nabitými plody. Jak se o ně starat v létě a čím je hnojit?

Muchovník

Je již všeobecně známo, že muchovník je na péči méně náročnější než kanadská borůvka. Začíná bohatě plodit už v druhém roce po vysazení a postupně se množství plodů zvyšuje. Jeho předností je dlouhověkost. Na slunném stanovišti vám nabídne tmavomodré až fialové plody se sladkou a šťavnatou dužinou už od začátku července. Vyhovuje mu méně kyselá půda.

Je již všeobecně známo, že muchovník je na péči méně náročnější než kanadská borůvka Zdroj: Shutterstock.com / AMV_80

Kanadská borůvka

Brusnice chocholičnatá, jaký je pravý název kanadské borůvky, je kyselinomilná rostlina z čeledi vřescovitých. Proto je náročnější nejen na pěstování, ale také na půdu a hnojení. Pro svůj růst potřebuje slunné místo s vyšší vlhkostí vzduchu. Kyselé prostředí ji musíte zajistit po celý rok. Během vegetace potřebuje bohatou výživu.

Čím hnojit muchovník

Pokud jde o hnojení, muchovník si vystačí s kompostem nebo běžnými průmyslovými hnojivy. Pokud mu však chcete dopřát živiny, jež pomohou k hojnějšímu plození, můžete si vyrobit výluh z kompostu. Toto domácí hnojivo působí také jako prevence na ochranu rostlin. Pokud jej budete používat jako postřik, muchovník bude odolnější proti chorobám a škůdcům. Na výluh budete potřebovat 1 litr zralého kompostu a 10 litrů vody. Za každodenního míchání kompost louhujte 14 dní. Poté výluh přeceďte a zřeďte vodou v poměru 1:10.

Jak hnojit kanadskou borůvku

Pokud jste zastánci domácí výroby hnojiva, překvapte kanadskou borůvku hrabankou. Ta se vyznačuje nízkým pH mezi 3,5 až 5,5. Je tedy vhodná pro kyselinomilné rostliny. Hrabanka neboli jehličnatka je druh zeminy, jež vzniká rozkladem opadaného jehličí. K charakteristickým vlastnostem patří kyprost, sypkost a dobrá propustnost. Pro brusnici chocholičnatou je tedy ideálním hnojivem. Do hrabanky můžete použít jehličí z jakéhokoli jehličnanu. Dejte si však pozor. Sběr v lese není legální, proto ji shromažďujte jen na svém pozemku.

Jehličnatou hrabanku ocení kyselinomilné rostliny. Zdroj: Nadzeya Pakhomava / Shutterstock.com

Jak si vyrobit kvalitní hrabanku?

Nejprve shrabte jehličí a uložte ho do ohrádky na stinné a vlhké místo. Poté nastává období klidu, v němž do něj můžete přidat trochu hlinité zeminy. Za dva roky máte dokonalé domácí hnojivo nejen pro borůvku, ale pro všechny kyselinomilné rostliny. Hrabanku zapracujte do půdy na začátku vegetačního období a poté cca v šesti týdenních intervalech do konce října.