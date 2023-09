Kanadská borůvka po sklizni potřebuje vaši péči: Kdy ji stříhat a kdy ne

Co dělat s kanadskými borůvkami po sklizni? Ořezat nebo ne? Nebo snad potřebují borůvky něco docela jiného?

Zdroje: nasezahrada.com, zahradkarskaporadna.cz

Kanadské borůvky do každé zahrady

Kdo by odolal kanadským borůvkám. Jejich plody jsou veliké, pokud mají dobré podmínky a dost sluníčka, pak jsou i sladké a chutné. Stejně tak jako všechno ostatní ovoce i zelenina, právě utržené chutnají nejlépe. Keřík nebo raději dva můžete pěstovat nejen na zahradě, ale i balkonu nebo terase bytu.

Podívejte se na video z kanálu Jan Holub s.r.o., který představuje péči a řez kanadských borůvek.

Co s kanadskou borůvkou po sklizni?

Nyní po sklizni nastalo borůvkám období klidu, ale do zimy je ještě daleko, a proto nesmíte ani na borůvky zapomenout. Co právě teď potřebují?

Rozhodně dostatek vláhy, a to především během sušších týdnů, a převážně pokud jsou keříky zasazené v nádobách. Rostliny v zemi umí s vláhou hospodařit lépe.

Další na řadě jsou také hnojiva, ale pozor! Zaprvé jde o borůvky, to znamená kyselomilné rostliny, zadruhé hnojiva by neměla být příliš dusíkatá. Nejen u borůvek, ale brzy u veškeré zeleně začněte používat podzimní hnojiva. Ta jsou bohatá především na draslík. Neženou rostlinu do růstu ani květu, ale zesilují jejich kořenový systém a celkovou odolnost rostliny, kterou je vhodné takto nachystat na období klidu.

Živiny můžete rostlině dodat nejen minerálními hnojivy, ale také přesazením do nového rašelinového substrátu. Také při výběru zeminy je třeba myslet na pH, vybírejte proto speciální směsi určené pro pěstění přímo borůvek nebo jiných acidofilních druhů jako jsou azalky a rododendrony.

Kanadská borůvka potřebuje kyselé půdy a na podzim hnojiva bohatá na draslík. Zdroj: vladdon/Shutterstock.com

Prořezat borůvky nebo ne?

Co se týče řezu rostlin, můžete se setkat s různými názory. Zatímco jedni preferují řez jarní a obávají se omrzání zkracovaných větví během zimy, jiní doporučují řez po sklizni v druhé polovině léta, případně v době klidu tj, od listopadu do dubna, stejně jako uvedl pan Holub ve svém příspvěku. Řezem v předjaří nic nepokazíte. Počkejte se zásahem do koruny až po tuhých mrazech, borůvky zpravidla dobře obrážejí.

Řez se provádí pro podporu růstu nových výhonů, které budou plodit. Proto se odstraňují větvě čtyř a víceleté méně plodící. Také u borůvek se řeže hned nad zemí, odstraňují se větve především ze středu koruny, kterou je vhodné prosvětlovat. Keřík může mít 5 až 10 výhonů podle stáří a odstraňováním celých starých výhonů jej každoročně omlazujeme.