Jak se teď postarat o kanadskou borůvku, aby měla sladké plody? Je to důležité

Také zdobí vaši zahrádku bujná kanadská borůvka? Pokud se chcete těšit z úrody kvalitních plodů, měla by se jim dostat i odpovídající péče ještě před samotnou sklizní.

Poslední roky je pěstování kanadských borůvek velice populární. Péče o ně není složitá a zajistíte si tak čerstvou porci chutného ovoce bez složitého namáhavého sbírání v lese. Jestliže chcete, aby vaše pěstované rostliny bohatě plodily, stačí jim dát pouze vhodné podmínky a podpořit je v růstu.

Borůvky ze zahrady jsou zdravé

Pokud se vám podaří sklidit kvalitní borůvky, budete mít po ruce doslova dietetickou bombu a velice zdravé ovoce. Šťavnaté a tmavě modré plody totiž obsahují něco kolem 10 % cukru, významné třísloviny, organické kyseliny a také 1 % pektinů a karotin. Poměrně vysoké je i zastoupení vitamínů C a B2. A protože obsahují značné množství anthokyanů, jsou úžasnou prevencí mnoha chorob včetně rakoviny.

Co potřebuje ke zdravému růstu

Vzhledem k tomu, že je kanadská borůvka kyselomilná rostlina, vyžaduje odpovídající půdu a náležité živiny. Raději se vyhněte těžkým jílovitým půdám, protože zpomalují růst kořenů, které se často díky tomu řádně nevyvinou.

Borůvce svědčí slunné místo s vyšší vlhkostí vzduchu, ale bude se jí dařit i v polostínu. Počítejte však s tím, že bude plodit o něco později a také méně, a že její plody možná nebudou tak sladké. Kanadská borůvka by nikdy neměla být vystavena silným větrům a nedaří se jí ani v blízkosti vody. Dopřát byste jí měli i dostatek živin.

Dostatečná zálivka zajistí chutné plody

Právě v letním období vyžaduje kanadská borůvka vydatnou a dostatečnou zálivkou. Nejvhodnější je odstátá dešťová voda. Pokud by rostlina trpěla nedostatkem vláhy, mohlo by dojít ke scvrkávání a opadávání nedozrálých plodů. Borůvky by však nikdy neměly stát ani ve vodě, na přemokření jsou opravdu velmi citlivé. Proto je pro ně velmi důležitá drenážní vrstva.

Borůvky by se měly hnojit především v období jara až do doby, kdy se tvoří poupata. Naposledy pak po odkvětu. Zdroj: Shutterstock

Hnojte jen ve správnou dobu

Pokud si nechcete zhatit úspěšnou úrodu, měli byste kanadské borůvky hnojit správně. Rostlina potřebuje odpovídající živiny, a proto je nejjednodušší použít přípravek, který je přímo pro ni. Speciální kyselá hnojiva neobsahují chlór a jsou s minimálním množstvím dusíku. Borůvky by se měly hnojit především v období jara až do doby, kdy se tvoří poupata. Naposledy pak po odkvětu. Potom už rostliny nehnojte, aby dobře přezimovaly.

Pozor na škůdce a choroby

Největším nebezpečím kanadské borůvky jsou škůdci, kteří zpravidla poničí kořenový systém. V tomto případě se jedná například o hryzce a ponravy. O bohatou úrodu vás mohou také připravit ptáci, kteří jsou schopni plody během chvilky zlikvidovat. Natáhněte proto okolo každého keříku síť.

