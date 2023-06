Kanadské borůvky: 4 fatální chyby začátečníků. Takhle sklízet nebudete

Na borůvky už nemusíte do lesa! Kanadské borůvky porostou i na vaší zahradě. Jakých začátečnických chyb byste se rozhodně měli vyvarovat při jejich pěstování, abyste se dočkali bohaté úrody modrých sladkých plodů?

Brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum), mezi lidmi známá jako kanadská borůvka, patří mezi borůvkové obry. Je několikanásobně větší, než její příbuzná z lesa. Má výbornou nasládlou chuť a je nesmírně zdravá. Najdete v ní spoustu výživných látek – od vitaminů A, B, C, až po pořádnou porci železa. Lidoví léčitelé nedají na borůvky dopustit. Považují je za přírodní lék na cévy a sliznice. Málokdo ale ví, že tohle drobné ovoce funguje i proti stresu. Pokud jste někdy v práci nebo doma pod tlakem, zobejte místo sladkostí borůvky. Zlepší vám náladu a zbytečně nepřiberete.

Na videu najdete postup, jak kanadskou borůvku zasadit:

Místo slunce dejte borůvce polostín

Vybudovat si doma na zahradě borůvkový háj není jen tak. Kanadská borůvka sice není nějak zvlášť náročná, ale pro svůj růst potřebuje vhodné podmínky. Častou chybou začátečníků je špatné umístění. Někteří keř dávají na slunce, aby rychle dozrával. Což o to, borůvka to přežije, ale moc dobře jí na „výhni“ není. Daleko lépe se bude cítit v polostínu, ve vlhčím prostředí. Bohatě stačí, když jí slunce „políbí“ jen pár hodin denně. I tak vás mile překvapí modrými plody.

Nenechte ji samotnou

Přestože je kanadská borůvka samosprašná, je lepší kvůli opylení pěstovat více borůvkových keřů naráz. Pokud si pořídíte „borůvkového jedináčka“, sice vám vyroste, ale jeho úroda bude o 30 % menší. A to by byla škoda! Raději své kandadské borůvce pořiďte sourozence z jiné odrůdy. Díky tomu ji můžete sklízet celé léto.

Pokud vedle sebe zasadíte více keřů borůvek, budou plodit o poznání více. Zdroj: Profimedia

Zvolte vhodný substrát

Kanadská borůvka je extrémně citlivá na půdu. Někteří pěstitelé dělají tu chybu, že chtějí ušetřit a smíchají rašelinu se zeminou ze zahrady. Vy to ale nedělejte! Borůvka je totiž extrémně citlivá na přítomnost vápníku a chlóru v půdě. Pokud by vaše zemina obsahovala některý z těchto prvků, úrody byste se nedočkali. Daleko lepší je vsadit na hlinito-písčité podloží nebo na písčitou zeminu s kyselou reakcí. Při sázení nezapomeňte udělat mezi borůvkovými keři metrové rozestupy, aby každý z nich měl dostatek místa pro svůj růst. Keř bude ve vaší zahrádce klidně dvacet let, tak mu dopřejte pohodlí.

Na růst a úrodu kanadské borůvky má vliv i správně zvolený substrát. Zdroj: Profimedia

Zalévejte rozumně

Vzhledem k tomu, že kanadská borůvka původně rostla na vlhkých loukách a v lesích, její spotřeba vody je větší. To ale neznamená, že byste ji měli přelévat. Borůvka nesnáší přemokření, proto je dobré použít drenážní vrstvu, která přebytečnou vodu odvede. Důležité je i mulčování, které zajistí, že půda nebude suchá a propustí vláhu.

Co je ještě dobré vědět:

Kanadských borůvek existuje hned několik druhů. Liší se dobou sklizně.

Ranné odrůdy, které dozrávají v červnu či červenci. Patří k nim třeba Bluetta, Duke, Earlibue, Emilly, Hannah’s Choice.

Středně pozdní odrůdy se pochlubí modrými bobulemi v červenci a srpnu. Jde zejména o odrůdy: Aino, Alvar, Ama Rood, Atlantic, Berkeley, Bonus, Bluejay.

Pozdní odrůdy jako Aino, Alvar, Ama Rood, Atlantic, Berkeley, Bonus, Bluejay, vydají své poklady v srpnu a září.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.abecedazahrady.dama.cz

.