Jak správně ochránit kanadskou borůvku před zimou: Máte poslední příležitost

Kanadské borůvky se těší velké oblibě. Hlavním důvodem jsou jejich velké a chutné plody, jež si můžete přidat do jogurtu, ranní kaše, na zmrzlinu nebo i do koláče. Jak se postarat o kanadskou borůvku na podzim?

Brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum) není jen užitkovým keřem, je také velmi dekorativní. Právě na podzim se vybarvuje do nádherných odstínů žluté a červené barvy. Dospělý keř dosahuje výšky až 2,5 metru. Správnou péčí můžete sklidit až 5 kg úrody. Odrůdy, které se na našem území prodávají, jsou dokonale přizpůsobené na zimní období. Vydrží mrazy až do - 30 °C. Mezi nejčastěji pěstované patří například odrůda Chandler, Aurora, Bluecrop, Duke, Draper či Liberty.

Na podzim se kanadská borůvka nádherně zbarví. Zdroj: Ksenia Shestakova/Shutterstock.com

Zazimování kanadských borůvek

Abyste měli jistotu, že borůvky přežijí zimu, je vhodné je zamulčovat pilinami nebo hoblinami z jehličnatých stromů. Mulč kolem keře navrstvěte do 10 cm výšky. Větší péči věnujte keřům, které rostou v květináčích. Ty jsou zimou, vlhkem a mrazem více ohroženy. Ideálním řešením je, pokud můžete, nádobu s borůvkou zapustit do půdy. Pokud tuto možnost nemáte, přemístěte keř do závětří a květináč obalte izolačním materiálem. Skvěle poslouží juta, chvojí, sláma, ale také bublinková fólie nebo polystyren. Jednoleté a dvouleté keře přemístěte nejlépe do skleníku a přikryjte bílou netkanou textilií.

Zimní zalévání

Ani přes zimu by borůvky neměly vyschnout. Pravidelně proto sledujte vlhkost substrátu a v případě potřeby keř pokropte přímo ke kořenům. Zalévejte do té doby, než zamrze půda. Volte nejlépe dešťovou nebo alespoň odstátou vodu. Kohoutková voda totiž obsahuje chlor a ten je, stejně jako vápník, pro borůvky jedovatý.

Kanadská borůvka se dá pěstovat i v květináči. Ten za zimu zazimujte. Zdroj: TREMONTI/Shutterstock.com

Kanadská borůvka podzim

Zdravá borůvka potřebuje živiny, proto je nutné keře pravidelně hnojit. Na podzim je ale nutné vyměnit dusíkatá hnojiva za přípravky s vyšším obsahem draslíku. Tato hnojiva se obvykle označují jako podzimní. Jejich úkolem je zajistit bezpečné přezimování keře. Draslík totiž posiluje stěny buněk celé rostliny. Ty se zpevní, lépe odolávají mrazům, a také případným hmyzím nepřátelům. Dostatek draslíku rovněž zkvalitňuje celý kořenový systém. Ten pak lépe přijímá živiny a vodu.

