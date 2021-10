Co právě teď udělat s kanadskou borůvkou, aby příští rok plodila jako o závod

Plody kanadských borůvek jsou chutné a zdravé. Keř je navíc velmi dekorativní. Na podzim se vybarvuje do svěžích odstínů žluté až červené barvy. Jak se o brusnici chocholičnatou postarat právě teď v říjnu?

Zdravá borůvka potřebuje živiny

Brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum) patří do čeledi vřesovcovitých. Miluje kyselou půdu s vysokým obsahem humusu. Proto je nutné kanadské borůvky pravidelně hnojit. Obecně tyto borůvky mají minimální nároky na obsah dusíku. Při jeho nadbytku dokonce často větévky odumírají. Proto volte hnojivo, které je přímo určené pro borůvky. K dlouhodobému hnojení se využívá biominerální hnojivo s rohovinou. Druhým typem speciálního borůvkového hnojiva je tekutý koncentrát. Ten se používá v období, kdy rostlina potřebuje okamžitou výživu k aktivaci růstu nebo při jeho očekávaném začátku. Roztok s hnojivem se aplikuje přímou zálivkou nebo postřikem na list. Využívá se vícekrát za vegetační období od poloviny května do druhé poloviny června.

Zdravá borůvka potřebuje živiny. Zdroj: khaleesi/Shutterstock.com

Hnojení na podzim

Od druhé poloviny léta potřebují borůvky změnu. Musí se totiž připravit na chladnější část roku. Dusík by měl být postupně nahrazen draslíkem. Ten zajistí bezpečné přezimování. Jak? Stěny buněk se zpevní, listy nejsou přitažlivé pro škodlivý hmyz a lépe také odolávají mrazům. Dostatek draslíku také pomáhá zkvalitnit celý kořenový systém. Ten pak lépe přijímá živiny a vodu.

Řez kanadských borůvek na podzim

Borůvky plodí na jednoletých výhoncích, které vyrůstají z dvouletého dřeva. Pupeny nasazují již na podzim před vegetačním klidem. To znamená, že před zimou by se kanadské borůvky nikdy neměly stříhat. Keř by se snažil nasadit nové výhony a zbytečně by se vysílil. Chladné období by tak nemusel přežít. Navíc do dřevní hmoty si keře ukládají zásoby z podzimního hnojení, což jim umožní lépe odolávat mrazu. Keř proto zastřihávejte až brzy na jaře.

Kanadská borůvka - jarní střih. Zdroj: vladdon/Shutterstock.com

Zazimování kanadských borůvek

Většina kanadských borůvek vydrží mráz až do -30 °C. Proto jim stačí, když je před zimou zamulčujete pilinami nebo hoblinami z jehličnatých dřevin. Pokud máte jednoleté a dvouleté keříky borůvek v květináčích, na zimu je pro jistotu přemístěte do skleníku a přikryjte je bílou netkanou textilií. Ohroženy jsou především jižní odrůdy, jako například Brigitta, nebo novozélandské odrůdy jako Reka, Nui a Puru. Keře zalévejte jen při dlouhotrvajícím suchu a teplotách nad nulou.

