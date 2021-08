S Proč vám bude špatně rodit kanadská borůvka, když vysadíte pouze jeden keřík?

Kdo by si nechtěl na zahradě vypěstovat vlastní košík borůvek? Právě pro lahodné ovoce je kanadská borůvka velmi oblíbená. Navíc plody mají průměr až 2 cm a jsou nabité vitamíny a minerály. Jak z kanadské borůvky vytěžit co nejvíce?

Odborně se kanadská borůvka (Vaccinium corymbosum) nazývá brusnice chocholičnatá. Patří do čeledi vřesovcovitých. Má více odrůd, které se liší dobou zrání, výškou keře nebo velikostí plodů. Mezi ty nejznámější patří velmi raně zrající Duke, raně zrající a nízká Goldtraube, raně až středně zrající a velice úrodná Bluejay, nejčastěji pěstovaná Bliecrop nebo pozdně zrající Berkeley, Chandler a Jersey.

Jak kanadskou borůvku pěstovat

Kanadská borůvka je nenáročný keř. Potřebuje pouze slunné stanoviště, dostatečný prostor k růstu a kyselou půdu. Její pH by se mělo pohybovat od čtyř do pěti. Proto do jámy o průměru 80 cm a hloubky alespoň 40 cm dejte nejprve štěrk, na něj netkanou textilii a poté nasypejte rašelinu obohacenou o postupně se uvolňující hnojivo. Rašelinu zalijte a keřík vysaďte. Pokud se pH půdy bude zvedat, okyselte ji pomocí speciálního hnojiva na borůvky nebo síranu amonného. Borůvky pravidelně zalévejte odstátou vodou.

Kanadská borůvka je nenáročný keř. Potřebuje pouze slunné stanoviště, dostatečný prostor k růstu a kyselou půdu. Zdroj: M. Niebuhr/Shutterstock.com

V zahradnictví pozor

Pokud chcete sklidit co nejvíce plodů, je nutné koupit nejméně dvě rostliny různých odrůd. Kanadská borůvka je totiž částečně cizosprašná. Proto si na zahradě vyčleňte alespoň 4 m². V zahradnictví si dejte pozor. Na různých zahrádkářských fórech se již probírá, že prodavači poradili pěstitelům, aby si koupili pouze jednu rostlinu. Keř sice plodí, ale výnosnost je až o 30 % menší, než kdyby měl vedle sebe dalšího kamaráda.

Částečná cizosprašnost borůvek

Když se kvítek kanadské borůvky rozvine, je na svůj pyl necitlivý. Proto potřebuje k opylení jinou odrůdu. Pokud k tomu do určitého času nedojde, rostlina se snaží zachránit, a svůj pyl začne vnímat. Opyluje se sama. I když je toho schopna, vzájemný kontakt s jinou odrůdou však zajistí větší výnosnost. Proto se říká, že je částečně cizosprašná.

Dvě rostliny na zahradě zvýší úrodu až o 30 %. Zdroj: JoannaTkaczuk/Shutterstock.com

Jarní řez pro více plodů

Prvních 3 až 5 let keř nestříhejte. Po uplynutí této doby je však vhodný každoroční zmlazovací jarní řez. Na začátku března odstraňte staré, poškozené a slabé výhony. Na keři by mělo zůstat 5-6 zdravých větví. Při řezu větve nezkracujte. Kanadská borůvka totiž nejvíce plodí v horní třetině. Jarní řez pomůže k větším plodům.

Zdroj: chalupari-zahradkari.cz, www.zahrada.cz, www.spektrumzdravi.cz