Kanadské borůvky milují houbový kompost. Málokdo ovšem ví, co to vůbec je

Pěstujete na zahradě kanadské borůvky? Pokud jim chcete opravdu dopřát, použijte houbový kompost. Ptáte se, co to je a kde ho sehnat? Čtěte dál.

Kanadská borůvka neboli Vaccinium Corymbosum je známá pod mnoha dalšími názvy. Nejčastěji jako borůvka zahradní chocholičnatá, borůvka americká či borůvka velkoplodá. Jedná se o severoamerický druh borůvky, která je svým původem z oblastí východní části Kanady a USA. Právě odtud se postupem času rozšířilo její pěstování do mnoha dalších oblastí a prakticky do celé Evropy.

Kanadské borůvky jsou poměrně oblíbené ovoce, které je bohaté na živiny a antioxidanty. Jsou to rostliny relativně snadné na pěstování, ale vyžadují specifické podmínky, aby se jim dařilo. Jednou z nejdůležitějších věcí je použití správného druhu hnojiva.

Co je to houbový kompost, proč a jak jej používat? To se dozvíte v tomto videu:

Co je houbový kompost

Houbový kompost je vyrobený z různých organických materiálů, nejčastěji ze slámy, která byla fermentovaná po dobu několika měsíců. Fermentační proces přeměňuje organické materiály na živiny, které jsou pak rostlinám snadno dostupné a dodávají jim sílu ke správnému růstu.

Hnojivo, které je obzvlášť vhodné pro kanadské borůvky, se nazývá houbový kompost. Zdroj: shutterstock.com

Proč je houbový kompost užitečný

Houbový kompost je velmi bohatý na živiny, zejména na draslík, fosfor a hořčík, které kanadské borůvky vyžadují. Houbový kompost je také plný užitečných antioxidantů, které pomáhají rostlinu chránit před nepříznivými vlivy zvenčí.

Pokud tedy hledáte skvělý způsob, jak vylepšit zdraví a výnos svých kanadských borůvek, použijte právě tento typ kompostu. Dostupný někdy bývá v zahradních centrech, anebo si jej můžete objednat online.

Jaké výhody přináší?

Mezi některé z výhod používání houbového kompostu pro kanadské borůvky patří zvýšený výnos, lepší chuť, zvýšená imunita, ochrana před nemocemi a nežádoucími škůdci. Stejně tak tento druh hnojiva zlepší celkovou strukturu půdy, zvýší obsah humusu v půdě a zlepší odvodnění půdy.

Čím ještě hnojit kanadskou borůvku

Borůvkám je také vhodné dopřát dostatek čisté rašeliny s pravidelnou dodávkou živin s kyselou reakcí. Možné je přidat i drcenou kůru jehličnanů, křemičitý písek, smrkovou nebo borovou hrabanku. Má totiž nízké pH mezi 3,5 až 5,5, což je pro borůvky ideální. Hrabanka neboli jehličnatka je druh zeminy, který vzniká rozkladem opadaného jehličí. Je krásně kyprý, sypký a má dobrou propustnost.

Během horkého léta byste měli kanadskou borůvku pravidelně a vydatně zalévat. Zdroj: Shutterstock

V létě potřebuje borůvka dostatek vláhy

Během horkého léta byste měli kanadskou borůvku pravidelně a vydatně zalévat a to nejlépe odstátou dešťovkou. Modré plody tak budou mnohem více šťavnaté. Pokud by rostlina trpěla nedostatkem vláhy, borůvky by se mohly začít scvrkávat a opadávat.

