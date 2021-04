Kanadské a kamčatské borůvky: Jaký je mezi nimi rozdíl a kdy a jak je stříhat?

Borůvky neodmyslitelně patří k létu. Věděli jste, že tuto lahodnou a živinami nabytou bobulovinu nemusíte hledat pouze v lese? Vypěstovat si je můžete pohodlně na vaší zahrádce. Jakou odrůdu si ale vybrat?

Zimolez kamčatský aneb kamčatská borůvka

Tento keř sice nepatří mezi borůvky, jeho plody však jako borůvky chutnají. A to je pro nás, jako milovníky lesních borůvek, nenahraditelné plus. Navíc je zimolez nenáročný na pěstování. Jeho domovina Kamčatka mu totiž dala do vínku přizpůsobivost, mrazuvzdornost a dlouhověkost. Navíc, na rozdíl od zahradních borůvek, nepotřebuje speciální kyselou zem. Poroste v normální zahradní půdě, v polostínu a přežije i občasné sucho.

Výhodou je, že jeho oválné plody můžete sbírat již brzy na jaře Zdroj: Shutterstock.com / Krasula

Jeho výhodou je, že jeho oválné plody můžete sbírat již brzy na jaře. Plodí většinou v druhé polovině května. Kamčatská borůvka patří mezi cizosprašné rostliny, tedy nepotřebuje opylovače v podobě hmyzu, ale druhé rostliny. Proto je vždy sázejte ve dvou. Počítejte však, že jeden keř dosahuje výšky dvou metrů. Je také vhodné vysadit keře různých odrůdy. Nejčastěji se kombinují odrůdy Amur a Altaj.

Péče o rostlinu

První řez potřebuje zimolez až pátém roce. Jelikož je světlomilný, dost košatí. Proto je ho třeba prosvětlit řezem. Odstraňte vodorovné a převislé větve a nechte cca 12 hlavních větví a mladé pruty uprostřed keře. Tyto větvičky zkraťte nad místem rozvětvení. Nejlepší dobou k řezu je podzim po shození listů nebo brzké jaro, ještě před rašením. Pokud máte staré keře, můžete je zmladit tak, že všechny hlavní větve zkrátíte o cca 35 cm. Po třech letech pak keř prosvětlete na 15 nejlépe rostoucích větví.

Kanadská neboli zahradní borůvka

Plody tohoto keře opravdu připomínají lesní borůvky. Velikost plodů je však větší a také nezabarvují ústa a zuby. Keř vyrůstá do velikost 1-2 m a oproti kamčatské borůvky plodí od července do září. Keř je částečně cizosprašný, proto je nutné jej vysadit opět v páru. Vyberte jim plochu o velikost 2x2 m, na kterou dopadá sluneční světlo. Dobře se jim ale bude dařit i v polostínu, chuť plodů však bude méně výrazná.

Oproti zimolezu, borůvka zahradní potřebuje kyselou půdu Zdroj: Shutterstock.com / Susan McKenzie

Oproti zimolezu, borůvka zahradní potřebuje kyselou půdu. Při sadbě tedy jámu naplňte rašelinou a přidejte také speciální hnojivo určené kanadským borůvkám. Také rostlinu nezapomeňte pravidelně zalévat. Nemá ráda sucho.

Péče o rostlinu

Prvních 3-5 let se o keř starat nemusíte. Poté je však nutné provést jarní zmlazovací řez. Odstraňte nejstarší, poškozené nebo slabé výhony. Keř by měl mít 6-8 silných větví. Pozor. Nikdy větve nezkracujte. Borůvka totiž plodí na horní třetině větví. Po řezu keř přihnojte.

Zdroj: living.iprima.cz, www.gardeningknowhow.com a zahradkar.cz