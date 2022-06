7 smrtelných hříchů při pěstování kanadských borůvek: Tyto vám neodpustí

Kanadská borůvka sice není žádná citlivka, ale každý přešlap se nakonec odrazí i na sklizni. Borůvky nejsou jen velmi chutné, ale navíc i zdravé, a když se během léta objeví plodů jen pár, je to veliká škoda. Jak si poradit s pěstováním kanadské borůvky a kterých chyb se vyvarovat?

Zdroje: sazenicka.cz, cs.wikipedia.org, chalupari-zahradkari.cz

Chyby se u kanadských borůvek nevyplácejí

Kanadská borůvka čili brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum) je populárním keříkem i v českých zahradách. Naše podmínky jí docela přejí, ale je potřeba pamatovat na to, že i vcelku nenáročný keřík potřebuje vhodné podmínky k tomu, aby bohatě plodil a rostlina byla zdravá. I jeden keřík kanadské borůvky přinese spoustu radosti, hlavně dětem, ale pokud je sklizeň opravdu dobrá, smlsne si celá rodina. Jak se postarat o nejlepší možnou sklizeň? Jakých chyb se vyvarovat?

Kanadská borůvka je částečně samosprašná. Zdroj: khaleesi/Shutterstock.com

První chyba: Kanadské borůvky nepatří do stínu

Při výběru stanoviště pamatujte, že nejde o lesní porost, který by si nejlépe liboval v polostínu pod vysokými stromy. Borůvka potřebuje opravdu hodně slunce. Jinak špatně nasazuje na květ a plody špatně dozrávají.

Plody kanadské borůvky potřebují hodně slunce. Zdroj: Likee68 / Shutterstock.com

Druhá chyba: Borůvce nestačí běžná zemina

Pěstujete rybíz v zemině zeleninového záhonu vylepšeném kompostem a chlévskou mrvou a stejně tak vám tam rostou i borůvky? To je ovšem veliká chyba! Borůvky patří jednoznačně ke kyselomilným rostlinám. Neutrální či alkalické půdy jim nevyhovují, a proto je nutné zeminu dobře promíchat s rašelinou a poskytnout rostlině velkou jámu, aby měl kořenový systém kam růst. Vhodným materiálem je také lesní hrabanka, listovka nebo zetlelé dřevo. Ideální kyselost půdy pro potřeby borůvek se pohybuje mezi 4,4 a 5,0 pH.

Při nákupu si vybíráme dobře zakořeněné sazenice borůvek. Zdroj: Shutterstock.com / Ungrim

Třetí chyba: Jedno hnojivo pro všechny nestačí

Pozor, i hnojiva jsou pro kyselomilné rostliny odlišná. Minerální hnojiva typu „plod a květ“ sice obvykle plní svůj účel, ale pokud nemá kyselomilná rostlina dostatek kyselého, pak nedokáže minerály z půdy přijímat. Z tohoto důvodu se vyrábějí speciální hnojiva, která jsou také kyselá a rostlina proto dokáže lépe živiny vstřebat.

Pro kanadské borůvky zvolte speciální hnojivo. Zdroj: vladdon/Shutterstock.com

Čtvrtá chyba: Je z Kanady, zimu zvládne raz dva!

Ba ne! I kanadská borůvka potřebuje ochránit před mrazem, a to především, máte-li ji v nádobě. Pokud je rostlina zasazená v zemi, tak ji alespoň přihrňte mulčem, starou trávou nebo listím ze zahrady. Nutné je ochránit před mrazy její kořenový systém.

Kanadská borůvka se v říjnu chystá na vegetativní klid. Zdroj: Ksenia Shestakova/Shutterstock.com

Pátá chyba: Ani v lese borůvky nikdo neprořezává

Jistě, ale kanadská čili zahradní borůvka má k těm lesním opravdu daleko. Dnes si můžete vybrat mezi mnohými vyšlechtěnými druhy od raných do pozdních odrůd. Jsou to ovocné keře, kterým také svědčí řez. Nemusíte na něj spěchat, řez se provádí až u rostlin starých tři až pět let a provádí se zhruba na začátku března. Keři by mělo zůstat alespoň šest až osm větví zkrácených o třetinu.

Jarní řez je vhodný pro starší rostliny kanadských borůvek po třetím roce. Zdroj: vladdon/Shutterstock.com

Šestá chyba: Jeden keř stačí

Možná ano, možná ne. Borůvky jsou částečně samosprašné, ale blízkost dalších keřů je rozhodně výhodou a rostliny si vzájemně pomohu. Ideálně můžete mít na 4 m2 i tři keře kanadské borůvky. Obvykle se borůvky vysazují brzy na jaře, ale někteří pěstitelé doporučují podzim. Borůvky mají možnost dobře zakořenit a v sezóně dobře porostou a budou více plodit.

Víc keřů kanadských borůvek pohromadě pomůže k maximálnímu výnosu. Zdroj: Shutterstock.com / DUSAN ZIDAR

Sedmá chyba: Pozor na ptáky!

Nejen lidem, ale také ptákům, drobným hlodavcům i hmyzu sladké borůvky chutnají. K ochraně nízké borůvky dobře postačí obyčejná síť nebo stará záclona. Pamatujte však, že je vhodné zvolit takovou, která propouští dost světla, nebo ve vaší přítomnosti na zahradě vždy záclonu odstranit, aby mohly i plody dostatečně vyzrát.