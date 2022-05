Kanadské borůvky zvládne pěstovat i začátečník. Nesmí však udělat tyto chyby

Vy i vaše děti milujete borůvky, ale kupovat si je na farmářských trzích, popřípadě v supermarketu, bolí vaši peněženku? Tak si je vypěstujte, je to snadné a zvládne to i nezkušený začátečník.

Milujete borůvky, ale už za ně nechcete utrácet v obchodě hříšné peníze? Máte malou zakrádku nebo místo, kam lze zasadit borůvkový keř? Pak si kanadské borůvky jednoduše vypěstujte sami. Věřte, že to není nic složitého a chuť domácích borůvek je napsto nebeská!

Kdo by neměl rád borůvky. Nejenže skvěle chutnají, ale navíc jsou i velmi zdravé. Obsahují velké množství antioxidantů, vlákniny a vitamínu C. Když už jste jich přejedeni, dají se zamrazit, použít do knedlíků, koláčů, buchet i na zavařeniny. K zahození není ani takový borůvkový kompot nebo domácí džus.

Kanadské borůvky mají nepřebernou škálu odrůd a liší se velikostí plodů, vzrůstem, úrodností a dobou sklizně. Zdroj: shutterstock.com

Pěstování borůvek není nic složitého

Kanadské borůvky nejsou na pěstování nic složitého. Stačí, když budete při jejich pěstování dodržovat několik zásad, a úspěch bude zaručen. Před nákupem si ověřte, že je opravdu budete mít kam dát. Kanadské borůvky totiž potřebují propustnou, prokypřenou a mírně vlhkou půdu. No a pak vyrazte do zahradnictví.

Přinesli jste si sazenice? Tak jdeme na to. Vykopejte díru o šířce, délce a hloubce 70x80x30 cm. Vložte borůvku a zasypte zeminou s příměsí rašeliny. Ideální je substrát určený přímo na pěstování borůvek.

Borůvky začali šlechtit na počátku 20. století Američané a zaměřili se především na velikost a kvalitu plodů. Zdroj: shutterstock.com

Můžete je pěstovat na zahrádce i v květináči

Pokud nemáte zahrádku, vyzkoušejte kanadské borůvky pěstovat v květináči. Sazenice borůvek vytáhněte z nádob, ve kterých jste rostliny koupili a opatrně narušte vnější vrstvu kořenů, abyste jim pomohli s budoucím zapuštěním kořenů v novém květináči. Květináč zvolte co největší a borůvky zasaďte do substrátu s příměsí rašeliny o 15 cm níže, než byly v původní nádobě. Zeminu pak přitlačte a důkladně zalijte.

O borůvky se nezapomeňte příkladně starat. Každý rok je prořezávejte, aby měly velké a chutné plody. Na zimu ke kořenům přidávejte mulč a nezapomeňte na udržování vlhkosti substrátu.

Jak sami vidíte, není to žádná věda. Stačí dodržovat pár pravidel a výsledek máte jistý. Navíc budete vědět, že jsou vaše borůvky domácí a bez jakýchkoliv postřiků, o to více si na nich pochutnáte.

