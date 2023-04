Kapková závlaha z PET lahví do skleníku i na záhony: Úplně jednoduchá a zadarmo!

Promýšlíte změny na zahradě a rok co rok se potýkáte s nedostatkem vláhy? Zavlažujte efektivně! Vyrobte si z obyčejných PET lahví jednoduchou kapkovou závlahu, hodí se skvěle do skleníků, ale i do záhonu k zelenině. Skryjete ji i pod okrasnými keři a mezi květinami.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.veronica.cz Závlaha z PET lahví se může hodit Je tu jaro, i když se venku někdy ještě čerti žení. Už je ale čas myslet na zahradu, kytky, hraboše a jiné radosti, které nám letošní sezona přinese. Jistě víte, kde by se i u vás na zahradě či balkoně hodilo zavlažování. Pravidelně se potýkáte se stejným problémem, ale do rozkopání zahrady a natažení zavlažovacího zařízení se vám nechce. Možná ani to ne. Jen prostě potřebujete jeden víkend na zahradu nejet, aniž abyste se museli s někým domlouvat na zalití těch nejchoulostivějších sazenic. Právě k takovým účelům vám může zcela postačit následující kapková závlaha. Nechejte vodu po kapkách vsáknout do záhonu a zajistěte dostatek vláhy jen za pomoci obyčejné PET lahve. Podívejte se na video: Zavlažování z PET lahví Jde vlastně o způsob, který se používal v jižních krajích už stovky let s pomocí nádob připomínajících amforu. Do záhonu zakopané baňaté nádoby s úzkým hrdlem se nalila voda, čímž se okolním rostlinám zajistil velmi pomalý, ale stálý přívod vody. Terakotové či keramické neglazované nádoby se používají i dnes. Jejich stěnami voda prosakuje do svého okolí jen velmi pomalu, ale dostatečně. Rostliny se kořínky přiblíží k nádobě, aby měly dostatek vláhy, až ji někdy obrostou kořeny celou. Podobně funguje i kapková závlaha z PET lahví, kterou můžete vidět ve videopříspěvku výše. Terakotové neglazované nádoby se k zavlažování používají i dnes. Zdroj: Weronika Kozinska / Shutterstock Zápichy z PET lahví a zavlažovací knoty Existuje řada dalších jednoduchých nápadů, jak zajistit závlahu bez složitých systémů. PET lahev plnou vody můžete zapíchnout víčkem dolů ke každé rostlině a víčko perforovat hřebíkem. Pro tyto potřeby je také možné koupit šroubovací regulovatelný zápich, který se připevní na PET lahve a zapíchne se k rostlině. Poněkud legrační, ale perfektně fungující je i „kapačka" s hadičkou instalovanou ke každé rostlině. Tento způsob má velké množství obměn. Tenká hadička může vést také z jedné nádrže k mnoha rostlinám. Je také možné koupit šroubovací regulovatelný zápich, který se připevní na PET lahve a zapíchne k rostlině. Zdroj: Shutterstock Funguje i obyčejný systém, kdy nádoba naplněná vodou stojí uprostřed květináčů a ke každému z nich vede savý knot. Důležitý je především materiál, ze kterého je knot vyroben a jakým způsobem je veden. Protože díky vzlínavosti vody knotem je voda transportována k rostlině. Knoty se před použitím namočí a natáhnou od zdroje vody k jejímu příjemci. Knoty, ale i jiné ostatní způsoby takového zavlažování, je nutné kontrolovat a samozřejmě doplňovat vodu do nádrže.