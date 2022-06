Stinná místa na zahradě: Osázejte je kapradinami. Které jsou nejkrásnější?

Za kousek stínu na zahradě jsme v tropických teplotách vděční, i když tato stinná část vypadá možná jaksi neutěšeně. Zkuste zahradu vymazlit kapradinami, vybrat si lze ze spousty úchvatných druhů!

„Za trochu lásky šel bych světa kraj…“ v tomto případě si dosaďte místo lásky – STÍN. V horkém létě se i ten největší sluníčkomil rád sem tam před sluníčkem schová a odpočine si ve stínu. Jestliže se takové zátiší na vaší zahradě nachází, nejspíš nebude oplývat příliš krásnou flórou. Ale to můžete jednoduše změnit. Vytvořte si z tohoto prostoru oázu klidu pomocí kapradin!

Kapradiny jsou nenáročné

Kapradiny jsou nenáročné rostliny, které obohatí svou krásou stinnější místa zahrady. Od těchto trvalek se žádného květenství nedočkáte, ale u kapradin to rozhodně nevadí, neboť jsou i tak tajemně krásné. Jedná se především o byliny, ale v tropických oblastech se vyskytují i stromovité druhy kapradin.

Kapradiny milují provlhčenou humózní půdu. Říká se, že si potrpí na půdu kyselou, ale není to tak u všech! Vždycky si zjistěte, co si vámi vybraný druh nárokuje. Byla by škoda je trápit. Těm, které vyžadují půdu kyselou, dopřejte kompost nebo rašelinu, která se hodí i jako pomocný mulč, protože udrží u rostliny více vlhkosti a v zimním období chrání kořenový systém před chladem. Jaké kapradiny do stínu vysadit?

Pérovník pštrosí

Tento druh kapradiny se u nás vyskytuje na vlhkých místech s dostatkem stínu. V ČR je pérovník v přírodě zákonem chráněný! Může dorůst až do výšky 120 cm, takže se může stát nádhernou dominantou stinnějšího místa. Plodné listy jsou zpeřené a stočené jako pštrosí péra. Naše zimy přežívá tato kapradina bez újmy.

Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) Zdroj: Shutterstock.com / Manfred Ruckszio

Sleziník červený

Kapradina hojně rostoucí po celém našem území, která se uchytí i ve velmi malých spárách, mezi kameny, na zídce nebo skále. Listy většinou zůstávají přes zimu neměnné, protože naše zimní teploty přežívá sleziník naprosto v klidu. Sleziník má krátký oddenek, na němž vyrůstají v hustém trsu listy. Výška bývá maximálně 30 cm. Lístky jsou tmavě zelené barvy. Můžete ho vysadit do skalky, zídky, ale i nádoby.

Sleziník červený (Asplenium trichomanes) Zdroj: Profimedia

Jelení jazyk

Vytrvalá kapradina s krátkým oddenkem, ze kterého rostou kožovité listy dorůstající až 60 cm. Listy jsou stálezelené a rostlina je mrazuvzdorná. Ideální je pro něj stinné místo s kyselou humózní půdou. Jeden malý háček ale pěstování jeleního jazyku má. Je náročnější na vzdušnou vlhkost, tím pádem se hodí spíše k jezírkům, dařit se mu bude i studny. Listy jeleního jazyku je dobré na jaře ostříhat, aby vyrašily nové - zdravější a silnější.

Jelení jazyk (ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM) Zdroj: Profimedia

Kapradina štětinonosná

Mečovité jemné listy vypadají na zahradě velice atraktivně. Listy jsou světle zelené, lesklé, stálezelené, uspořádané do vějíře a měří až 40 cm. Kyselá půda je pro rostlinu nutností, ale zemina nesmí být moc přemokřená, jinak by v zimě začala hnít. Při teplotách nižších než -18°C je vhodné kapradinu překrýt listím či chvojím.

Kapradina štětinonosná (Polystichum setiferum) Zdroj: Profimedia

Žebrovice různolistá

Tato vytrvalá kapradina je zajímavá tím, že nese dva typy listů. Ty neplodné padají k zemi a často přezimují do dalšího roku. Plodné listy se tyčí do výšky, jsou delší a přes zimu nevydrží. Rostlina si libuje v humózní kyselé půdě a v létě si žádá častou zálivku.

Žebrovice různolistá (Struthiopteris spicant) Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.ceskestavby.cz, abecedazahrady.dama.cz, www.floranazahrade.cz